Heute ist Donnerstag, der 27. August

Politik – Ehrenamt

Die Finanzierung für Freiwilligenpartnerschaft Tirol ist bis 2027 sichergestellt. Bereits seit sechs Jahren dient die Freiwilligenpartnerschaft Tirol als zentrale Informations- und Koordinationsdrehscheibe, um freiwillig Helfende und Hilfesuchende sowie Organisationen und Einrichtungen zusammenzuführen. Mehr dazu ...

Klagen gegen Tirol

Der Verbraucherschutz Verein startete eine europaweite Sammelaktion für Corona-Virus-Opfer mit Ausgang in Tirol. Die meisten Klagen betreffen den Skiort Ischgl. Der Vorwurf: Zu spät wurde gehandelt und aus kommerziellen Gründen, nahm man das Risiko einer Infektion aller Anwesenden in Kauf. Mehr dazu...

Lokales

In Innsbruck werden die Waffenverbotszonen rund um Bögen und Bahnhof erneut verlängert. Mehr dazu ...

Zeugen gesucht!: Polizei fahndet in Breitenwang nach Graffiti-Sprayern. Mehr dazu ...

Historisches

Am 27. August 2010 wird der Tiroler Maler und Grafiker Max Weiler in Absam geboen. Bereits in jungen Jahren wurde er mit der künstlerischen Ausgestaltung der Österreich-Kapelle im päpstlichen Pavillon der Pariser Weltausstellung 1937 betraut. Weiler schuf hierfür das Glasfenster Bund im Blut des Sohnes. Während des Zweiten Weltkriegs arbeitete er als Hilfslehrer in Telfs und Zams bei Landeck. Nach dem Krieg nahm er seine künstlerische Tätigkeit wiederauf. Zu seinen bekanntesten Werken in Tirol zählen die Fresken in der Theresienkriche auf der Innsbrucker Hungerburg sowie in der Abfahrtshalle im Innsbrucker Hauptbahnhof. Weitere Werke sind de Eiserne Vorhang im Tiroler Landestheater, Wandbild für die Raiffeisenbank in Lienz oder das Fresko in der Hauptschule Kitzbühel. 1970 erhielt er das Ehrenzeichen des Landes Tirol und 1987 den Tiroler Landespreis für Kunst.

Wetter

Heute wird es wieder sonnig und warm Nur einzelne Schleierwolken ziehen durch Tirol. Im Süden entstehen Quellwolken. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 21 und 27 Grad.

