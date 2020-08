TIROL. Guten Morgen! Mit dem Bezirksblätter „Update am Morgen“ startest du informiert in den Tag. Das sind die wichtigsten Nachrichten aus Tirol.

Heute ist Samstag, der 29. August

Die aktuellen Corona-Zahlen gibt es hier.

Corona-Gesetz

Nachdem kürzlich der Entwurf zur Novelle des Covid-Gesetzes vorgelegt wurde, erschallt auch schon Kritik. In den Augen der SPÖ-Justizsprecherin Yildirim hat die türkis-grüne Bundesregierung nichts aus dem Urteil des Verfassungsgerichtshofes gelernt. Sie fordert eine Überarbeitung der Covid-Novelle und eine Generalamnestie für zu Unrecht verhängte Corona-Strafen. Mehr dazu...

Sport

Ötzal-Marathon-Radrennen wird heuer als Streaming-Event stattfinden. Trotz der diesjährigen Zwangspause für den Ötztaler Radmarathon steht das kommende Wochenende ganz im Zeichen der Kultveranstaltung mit dem Ötztaler SocialRadmarathon sowie Buch- und Filmpräsentation. Mehr dazu ...

App-Tipp

Unser App-Tipp der Woche Township ist ein Simulationsspiel bei dem man eine Stadt und Farm mit der dazugehörigen Infrastruktur aufbauen und bewirtschaften muss. Mehr dazu ...

Podcast der Woche

Beim Digitalen Donnerstag gibt es eine kompakte Zusammenfassung der besten Tiroler Podcasts und was sie ausmachen. In dieser Folge geht es um den Podcast des Innsbrucker Audioversums. Hier hört man Soundprofis bei der Arbeit zu. Mehr dazu...

Historisches

Am 29. August 1909 fanden am Bergisel die 100jahr-Feierlichkeiten zur Erinnerung an Andreas Hofer statt. Es kam Kaiser Franz Josef I. selbst, der Kaiserjägeruniform trug, der Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand, Erzherzog Eugen und eine Reihe von hohen Persönlichkeiten. Schon in der Früh gab es eine Feier am Bergisel. Anschließend kam es zu einem Festzug, der vom Inn her über den Rennweg an der Hofburg vorbeizog, wo ein Kaiserpavillon errichtet worden war. Albin Egger-Lienz hat den Festzug in einem Gemälde festgehalten. Zwischen 30.000 und 33.000 Mann aus ganz Tirol, Südtirol und dem Trentino waren bei dem Festzug dabei.

Wetter

Heute wird es regnerisch und kühler. Immer wieder regnet es, auch Gewitter sind möglich. Teilweise ist stürmischer Wind möglich. Nu im Unterland lockern die Wolken hin und wieder auf und der Regen macht eine Pause. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 13 und 23 Grad.

