Heute ist Dienstag, der 1. September

Tirols Bauern fordern schon seit längerem eine leichtere Entnahme von Problemwölfen. Gleichzeitig stellt sich Umweltministerin Leornore Gewessler gegen ein Aufweichen des Schutzstatus von Wölfen. Weiters sei eine Einrichtung wolfsfreier Zonen nicht möglich. Es bräuchte Lösungen für die Tiroler Bevölkerung, so die Tiroler SPÖ. Mehr dazu ...

Unter dem Motto „Hol dir den Ötztaler Radmarathon 2020 nach Hause” initiierten die Organisatoren ein viel beachtetes Charity-Event. Dieses eröffnete Hobbysportlern auf der ganzen Welt die Chance am eigentlichen Rennwochenende die Originaldistanz von 238 km zurückzulegen. Mehr dazu ...

Aktuell landen wieder vermehrt Spam-Mails in den E-Mailpostfächern, darin drohen Betrüger mit einer Bombe, falls man nicht rund 20.000 Dollar in Bitcoins bezahlt. Die Mails gehen vor allem an Firmen-Mail-Adressen. Mehr dazu ...

Am 1. September 1766 stirbt der Oberperfusser Peter Anich. Ursprünglich half er am Bauernhof seines Vaters und lernte das Drechslerhandwerk. Ein Hobby von ihm war schon sehr früh dien Himmel zu beobachten. Eine Schule besuchte er kaum. Aber dennoch wurde er bekannt als Astronom und Konstrukteur von Sonnenuhren und Globen. 1745 baute er seine erste Sonnenuhr. Etwa ab 1756 begann sich Peter Anich auch mit Kartografie zu beschäftigen. 1759 schlug der Jesuitenpater Ignatz von Weinhart vor, ihn mit der Erstellung einer neuen Landeskarte von Tirol zu beauftragen, die später als Atlas Tyrolensis bekannt wurde. Weitere Werke von ihm waren ein Himmelsglobus und ein Erdglobus.

Auch heute bleibt es kühl und unbeständig. Es bleibt meist wolkig, die Sonne zeigt sich nur kurz. Zeitweise regnet es. Oberhalb von 2300 Metern schneit es leicht. In Osttirol zeigt sich die Sonne häufiger. Die Tageshöchstwerte liegen weiter zwischen 13 und 18 Grad.

