TIROL. Guten Morgen!

Heute ist Donnerstag, der 3. September

Coronavirus



Beim ersten Ministertreffen nach der Sommerpause verkündete Kanzler Kurz die weitere Vorgehensweise: Neue Sanktionen werde es bis auf weiteres nicht geben, lediglich Empfehlungen und dringende Warnungen. So sollen auf Privatfeiern laut Empfehlung maximal 25 Personen zusammentreffen. Auch in Sachen Mund-Nasen-Schutz setzt man auf Eigenverantwortung.

Wissenschaft

Ein Forscherteam der Universität Innsbruck veröffentlichte eine Studie über die Evolution von Viren. Viren auf Gletschern in den Alpen, Grönland und Spitzbergen sind sich wider Erwarten sehr ähnlich. Mehr dazu ...

Motor und Mobilität

Der VCÖ-Mobilitätspreis Tirol zeichnet Projekte aus, die den Verkehr nachhaltig reduzieren, die vorhandenen Ressourcen effizient nutzen und Mobilitätsalternativen aufzeigen. Dieses Jahr geht der Preis an „Carsharing Tirol 2050“. Mehr dazu ...

Sport

Der Landeshauptschießstand Arzl war kürzlich der Austragungsort der Tiroler Meisterschaften im Sportschießen. Rund 70 Starts wurden von Schützen aus 7 verschiedenen Tiroler Vereinen absolviert und dabei der Tiroler Meister in den Disziplinen 30/30 (Duellscheibe) und 20/20 (Präzisionsscheibe) gekürt. Mehr dazu ...

Im Rahmen eines Kurztrainingslagers von 24. bis 26. August holten sich die Profis des FC Wacker Innsbruck in Hopfgarten den Feinschliff für das erste Pflichtspiel der neuen Saison. Dabei treffen die Tiroler im ÖFB-Cup auf den ASV Schrems. Mehr dazu ...

Historisches

Bereits im Mai 1919 auf der Friedenskonferenz von St. Germain zeichnete es sich ab, dass Südtirol von Tirol abgetrennt werden könnte. Am 2. September wurden die endgültigen Friedensbedingungen an Österreich übermittelt. Woraufhin am 3. September 1919 der Tiroler Landtag eine Protestresolution an das Staatsamt für Äußeres nach Wien sandte. Darin hieß es, Tirol werde diesen Gewaltfrieden niemals anerkennen. Am 6. September gab die österreichische Nationalversammlung bei Stimmenthaltung der Tiroler Abgeordneten die Zustimmung zum Friedensvertrag.

Wetter

Das Wetter beruhigt sich langsam. Der Donnerstag wird wieder freundlicher und wärmer. Die Wolken lösen sich bald ab. Vereinzelte Regenschauer hören auf und es wird tagsüber überall trocken und sonnig. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 16 und 22 Grad. Mehr zum Wetter

