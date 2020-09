TIROL. Guten Morgen! Mit dem Bezirksblätter „Update am Morgen“ startest du informiert in den Tag. Das sind die wichtigsten Nachrichten aus Tirol.

Heute ist Samstag, der 5. September

Die aktuellen Corona-Zahlen gibt es hier.

Corona-Aufruf

„Tanzbodenalm“ in Söll: m Zuge des Contact Tracings stellte sich heraus, dass die im Nachhinein positiv getestete Person sich im potentiell ansteckungsfähigen Zeitraum am Mittwoch, 2. September 2020, zwischen acht und zwölf Uhr im Lokal „Tanzbodenalm“ in Söll aufgehalten hat und dort ihrer Arbeit nachgegangen ist.

Corona-Ampel

Seit gestern ist die Corona-Ampel aktiv. Der Bezirk Kufstein startet mit der Farbe gelb. Mehr dazu ...

Jedoch gibt es bisher für die Corona-Ampel noch keine gesetzliche Grundlage. Mehr dazu ...

Sport

Martin Köchle triumphiert beim Extremlauf: Das Austria Race across Burgenland (ARAB) ist der längste und härteste Straßenlauf Österreichs. Er führt über 218 Km (entspricht 5 Marathons am Stück) und 1600 Höhenmeter von Kittsee bis Kalch. Mehr dazu ...

Freizeit

Gegen große wie kleine Geschäftemacherei am Berg setzt sich der Österreichische Alpenverein bekanntlich des Öfteren ein. Dass es sich dabei nicht immer um Bau-Projekte in den Alpen handeln muss, zeigt der Verein mit seiner neuen Informationskampagne zum Thema "Toilettengang am Berg"! Mehr dazu ...

App-Tipp

Unser App-Tipp der Woche "Gif Me! Camera" ist eine App zum schnellen Erstellen für Gifs und kurzer Videos. Zusätzlich gibt es Filter und die Möglichkeit Text in die Animationen einzufügen. Mehr dazu ...

Gewinnspiel

Historisches

Am 5. September 1946 unterzeichneten der österreichische Außen­minister Karl Gruber und der italienische Minister­präsident Alcide De Gasperi das Gruber-De-Gasperi-Ab­kommen (auch Pariser- oder Südtirol-Abkommen). Mit diesem Abkommen wurde die Teilung Nordtirols und Südtirols besiegelt und Südtirol gehörte von nun an zu Italien. In diesem Abkommen wurde unter anderem die Zweisprachigkeit Südtirols garantiert. Weiters wurde der Schutz der kulturellen Eigenart der deutschsprachigen Bevölkerung in Südtirol garantiert.

Wetter

Heute beginnt der Tag wieder spätsommerlich und sonnig. Frühnebelfelder lösen sich rasch auf. Später bilden sich Quellwolken und ab Mittag sind ein paar Regenschauer und Gewitter möglich. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 23 und 29 Grad.

