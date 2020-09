TIROL. Guten Morgen! Mit dem Bezirksblätter „Update am Morgen“ startest du informiert in den Tag. Das sind die wichtigsten Nachrichten aus Tirol.

Heute ist Donnerstag, der 10. September

Die aktuellen Corona-Zahlen gibt es hier.

Corona

In Tirol - aber speziell in Innsbruck – sind in den vergangenen Tagen die Corona-Zahlen massiv angestiegen. Daher wäre es möglich, dass die Corona-Ampel für Innsbruck am kommenden Freitag auf Gelb geschaltet wird. Was bedeutet das genau für die InnsbruckerInnen? Mehr dazu ...

und hier.

Pfandsystem

Kürzlich stellte Umweltministerin Gewessler einen 3-Punkte-Plan vor, um gegen die vermehrten Plastikabfälle vorzugehen. Für den Tiroler Grünen Wirtschaftssprecher Kaltschmid ein gutes Signal, über das er sichtlich erfreut ist. Weniger begeistert zeigt sich hingegen der Tiroler Handel und Wirtschaftskammer Tirol-Vize Franz Hörl. Mehr dazu...

Lokales

Innsbruck: Wegen der S-Bahn-Haltestelle im Saggen sind mehrere Protestaktionen geplant: Die ÖBB sieht sich mit ihrem Projekt der neuen S-Bahn-Haltestelle in Saggen im Zeitplan. Das Umschneiden der zwölf Kastanienbäume in der Ing.-Etzelstraße ruft Protestmaßnahmen hervor. Neben Online-Petitionen gibt es auch eine Mahnwache. Mehr dazu ...

Mysteriöser Gipfelbucheintrag

Wegen eines Gipfelbucheintrages auf der Hüttenspitz (Halltal), ermittelte die Polizei. Bei dem Eintrag handelte es sich um ein Geständnis, dass eine schwere Straftat beschreibt. Der "Täter" hat sich mittlerweile bei der Polizei gemeldet. Mehr dazu…

Sport

Telfs Patriots spenden 4.600 Euro: m heurigen Juli starteten die Telfs Patriots zum ersten Mal den „Appreciation Day“. Alle Sektionen der Telfer Footballer und Cheerleader starteten in ihrer Heimatgemeinde Aktionen, die den TelferInnen zu Gute kamen. Mehr dazu ...

Das inzwischen legendäre Kaunertal Opening findet heuer vom 09. bis 11. Oktober 2020 statt. Aufgrund von Covid-19 lautet das Motto der 35. Auflage: Gemeinsam mit Abstand den neuen Snowpark Kaunertal „shredden“. Mehr dazu ...

Fotografie

Fotoclub Lienz mit vier Bildern in "Quintessenz Austria": Michael Breschan, Marlies Gliber, Sarah Klaunzer-Sporer und Josef Obertscheider schafften es mit ihren Bildern in das Jubiläumsbuch „Quintessenz Austria 2000 – 2020“. Mehr dazu ...

Digitalisierung – Erlebe Tirol

Landeshauptmann Günther Platter stellte den Sprachassistenten „Erlebe Tirol“ als virtuelles Informationsbüro der Zukunft mit der Pilotregion Kitzbühel Tourismus vor. Mehr dazu ...

Historisches

Am 10. September 1919 wurde der Friedensvertrag von Saint-Germain unterzeichnet. Das ist einer der Verträge, mit dem das Ende des ersten Weltkriegs besiegelt wurde. Unterzeichnet wurde der Vertrag vom österreichischen Staatskanzler Karl Renner. Mit diesem Friedensvertrag wurde die Teilung Tirols nun offiziell. Südtirol, Welschtirol (Trentino) gehen nach Italien. Der Name Deutschösterreich für die Republik Österreich wurde verboten.

Wetter

Es bleibt auch heute noch schön. Einige Wolken ziehen durch Tirol und am Abend kann es zu gewittrigen Regenschauern kommen. Der Tag beginnt zwar frisch. Die Tageshöchstwerte liegen dann aber zwischen 22 und 26 Grad.

