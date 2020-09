TIROL. Guten Morgen! Mit dem Bezirksblätter „Update am Morgen“ startest du informiert in den Tag. Das sind die wichtigsten Nachrichten aus Tirol.

Heute ist Freitag, der 11. September

Die aktuellen Corona-Zahlen gibt es hier.

Corona-Aufruf

Die Gesundheitsbehörde unternimmt nach einem positiven Testergebnis bei einer MitarbeiterIn im Landecker Friseurbetrieb „Schnittpunkt“ vorsorglich einen Aufruf. Kunden, die zwischen 1. und 8. September 2020 dort waren, sollen auf ihren Gesundheitszustand achten. Mehr dazu ...

Nachdem seit Donnerstag, mehrere positive Testergebnisse von Personen, die Samstag, 5. September 2020, zwischen 21:00 und 0:30 Uhr eine Party im Innsbrucker Lokal „Queensclub“ besucht haben, vorliegen, unternimmt die Gesundheitsbehörde vorsorglich einen öffentlichen Aufruf. Mehr dazu ...

Seit Mittwoch, dem 9.9. liegt ein positives Testergebnis für eine Person vor, welche im potentiell ansteckungsfähigen Zeitraum ein Fußballspiel am Sportplatz Emat in Telfs besuchte. Mehr dazu ...

Wirtschaft

Rund 1.200 Tiroler Unternehmer wurden von der Exekution der Tourismusabgabe durch die Bezirksgerichte überrascht. Von der elektronischen Bescheidzustellung hatten sie keine Ahnung. WK-Präsident Christoph Walser ortet Kommunikationsmängel. Mehr dazu ...

Bauen und Wohnen

Alle zwei Jahre kürt das Land Tirol gemeinsam mit der Kammer der ZiviltechnikerInnen und aut. architektur und tirol die vorbildlichsten Bauten in Tirol. Mehr dazu ...

Sicherer Schulweg

Am 14. September beginnt in Tirol das neue Schuljahr. Viele Kinder werden nun wieder alleine den Schulweg bewältigen. Die Tiroler Polizei setzt auch heuer wieder eine Reihe von Maßnahmen für einen sicheren Schulweg. Mehr dazu ...

Freizeittipp – Sport



Eishockey: Das internationale Einladungsturnier "Red Bulls Salute" findet am 19. und 20. September im Kitzbüheler Sportpark statt – zum zweiten Mal nach 2019. Mehr dazu ...

Digitaler Donnerstag

Streamingdienste sind nicht erst seit der Corona-Quarantäne in aller Munde, schon davor wurden die Streamingplattformen immer populärer. In unserer neuen Themenreihe des Digitalen Donnerstags beschäftigen wir uns mit Streamingdiensten, sei es TV-Streaming, Musik-Streaming oder Game-Streaming. Mehr dazu...

Historisches

Am 11. September 1698 wurde die Kirche in St. Anton/Am Perg zu Ehren der hl. Jungfrau (daher auch als Kirche Mariahilf genannt), des hl. Franziskus von Assisi und des hl. Antonius von Padua geweiht. Gebaut wurde sie durch den Baumeister Keil aus Umhausen im Ötztal. Die Ausstattung der Kirche war eher bescheiden. Erst 1840 kam es zu einer größeren Renovierung. Heute steht die Kirche unter Denkmalschutz.

Wetter

Auch heute ist es nicht ganz so beständig. Sonne und Wolke wechseln. Am Nachmittag werden die Wolken dicker und einzelne Gewitter und Regenschauer sind möglich. Es ist schwach windig. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 21 und 26 Grad.

Zum Newsletter anmelden kannst du dich hier.

Weitere Themen

Aktuelle Nachrichten aus Tirol

Update am Morgen