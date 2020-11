TIROL. Guten Morgen! Mit dem Bezirksblätter „Update am Morgen“ startest du informiert in den Tag. Das sind die wichtigsten Nachrichten aus Tirol.

Heute ist Mittwoch, der 11. November

Die aktuellen Corona-Zahlen gibt es hier.

Politik

Das Land Tirol richtet zusammen mit der Fachhochschule Gesundheit (FH Gesundheit) und dem AZW einen Pflege-Personalpool mit verfügbaren Pflegefachkräften ein. Gesundheits- und KrankenpflegerInnen, PflegefachassistentInnen sowie PflegeassistentInnen, die derzeit nicht in der Versorgung tätig sind, werden gesucht. Mehr dazu ...

Die Bundes- und Landesregierung sowie die Verantwortlichen für die Bildung in Bund und Land erhielt heute einen Brief der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde. Sie spricht sich klar gegen Schulschließungen aus. Mehr dazu ...

Eine Petition hierzu gibt es von den NEOS. Mehr dazu ...

Lokales

Nach der Fertigstellung im Oberpaznaun soll nun der Radweg in der Gemeinde Kappl talauswärts weiter gebaut werden. Derzeit laufen die Gespräche bzw. die Verhandlungen. Mehr dazu ...

Sport

Die Vorbereitungen für den Audi FIS Ski Weltcup in St. Anton am Arlberg laufen auf Hochtouren. Den Herausforderungen wie Sicherheitsmaßnahmen und Hygienevorschriften stellt sich das Team in diesem Jahr besonders motiviert. Mehr dazu ...

Verkehr

Die Sperre der L 76 Landecker Straße soll voraussichtlich zum Beginn der Wintersaison 2021/22 aufgehoben werden. Mehr dazu ...

Historisches

Stephan Krismer aus Karres war ein katholischer Pfarrer und Gründer zahlreicher Klöster in Tirol. Während der 4. Bergiselschlacht war er einer der engsten Berater von Andreas Hofer. Im Jahr 1809 wurde er zum Feldgeistlichen der Oberinntaler Schützen. Nach der Bergiselschlacht sollte er das Kommando über die Tiroler Schützen übernehmen. Was dazu führte, dass er am 11. November 1809 die Schützen in der Schlacht bei Arzl und Gunglgrün erfolgreich anführte.

Wetter

Der Tag beginnt neblig. Dieser löst sich jedoch rasch auf und dann wird es sonnig und strahlend blau. Der Tag beginnt frostig. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 7 und 14 Grad.

Mehr zum November-Wetter hier

