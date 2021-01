TIROL. Guten Morgen! Mit dem Bezirksblätter „Update am Morgen“ startest du informiert in den Tag. Das sind die wichtigsten Nachrichten aus Tirol.

Heute ist Donnerstag, der 14. Jänner

Die aktuellen Corona-Zahlen gibt es hier.

Politik

Unter strengsten Corona-Maßnahmen tagte Tirols Landesregierung traditionell am Jahresbeginn zwei Tage am Grillhof und im Landhaus. Und Corona stand im Mittelpunkt der Klausur. Mehr dazu ...

Viele TirolerInnen stehen einer Impfung gegen Corona noch skeptisch gegenüber. Bei manchen macht sich zusätzlich die Angst breit, dass die Konsequenz aus der fehlenden Impfbereitschaft zu einem Impfzwang am Arbeitsplatz führen könnte. Mehr dazu ...

Demos, Stellungnahmen, Briefe ans Ministerium: Die Studierenden wehren sich gegen die Novellierung des neuen Unigesetzes. Bis 15. Jänner läuft die sogenannte "Begutachtungsfrist", in der man Stellungnahmen abgeben kann. Gestern gingen an die hundert Personen der Initiative "Bildung brennt" in Innsbruck auf die Straße, um ihren Unmut kundzutun. Mehr dazu ...

Lokales

In der Gemeinderatssitzung vom Dezember wurde Uschi Schwarzl als Vizebürgermeisterin in Innsbruck abgewählt. Viel diskutiert wurde damals auch ein Rechtsgutachten von Prof. Heinz Mayer. Jetzt sorgen die unterschiedlichen Interpretationen und Aussagen rund um die Ausführungen des Professors neuerlich für viel Wirbel. Mehr dazu ...

Der Fund eines Edelkrebses stoppt das Wegprojekt in Angerberg und Mariastein: Nachdem durch die ökologische Bauaufsicht unter Beiziehung eines Experten der Universität Innsbruck geklärt wurde, dass es sich dabei um den unter Schutz gestellten Edelkrebs handelt, wurde von der ökologischen Bauaufsicht verfügt, keine Bauarbeiten im Wasser mehr durchzuführen. Mehr dazu ...

Bildung

Die Fachhochschule Kufstein (FH) Tirol hat 68 Studierenden ein Leistungsstipendium des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung verliehen. Die offizielle Verleihung musste situationsbedingt leider ausfallen. Mehr dazu ...

Sport

Handball-WM Ausnahmezustand in Ägypten: Dienstagmittag ereilte die Handballwelt die Information, dass rund 18 Personen aus dem Team USA positiv auf COVID-19 getestet wurden. Auch Tschechien hat sich Pandemie bedingt (17 Coronofälle) von der Weltmeisterschaft in Ägypten abgemeldet. Der Gruppenspielplan bleibt aufrecht. Mehr dazu ...

Das Wengen-Rennen finden nicht statt, das Kitzbühel-Rennen erst nach Testergebnissen: Das Auftreten des mutierten Corona-Virus in Jochberg hat das Schicksal der Ausweich-Rennen von Wengen am Wochenende in Kitzbühel besiegelt. Mehr dazu ...

Die Tiroler Judo-Athlethin Bernadette Graf musste wegen einer Knieverletzung das Turnier in Doha absagen. Die BEZIRKSBLÄTTER haben mit der 28-Jährigen über ihre Leidenschaft zum Judosport, ihre Verletzung und über ihre Ziele gesprochen. Mehr dazu ...

Die SKIBO Tour - Rennserie 2021 muss wegen der Corona-Krise abgesagt werden. Einzelne der neun Skitourenveranstalter in Osttirol und Oberkärnten wollen ihre Bewerbe aber durchführen. Mehr dazu ...

Glaube und Religion

Die Statistik 2020 der Diözese Innsbruck weist 369.768 Katholikinnen und Katholiken (minus 1,14 Prozent) in Tirol aus. Die aktuellen Zahlen sind erfreulich und ermutigen uns in der Aufmerksamkeit für die Herausforderungen unserer Zeit nicht nachzulassen“, erklärt Bischof Hermann Glettler. Mehr dazu ...

Der 3. Lockdown hat zufolge, dass noch bis mindestens einschließlich 17. Jänner 2021 keine öffentlichen zugänglichen Gottesdienste stattfinden. Mehr dazu ...

Twitter-Trends

In der vergangene Woche tat sich einiges auf Twitter. Im Trend lagen Themen wie #Capitol, #Aschbacher, #B117 oder #Skilehrer. Was es damit auf sich hat, lest Ihr HIER

Historisches

Das Schloss Rotholz liegt in der Gemeinde Strass im Zillertal. Erbaut wurde es bereits zwischen 1575 bis 1585 durch den Baumeister Alberto Lucchese. Ursprünglich war es ein Jagdschloss mit Tiergarten für Erzherzog Ferdinand II. Am 14. Jänner 1889 ging es in den Besitz des Landes Tirol über.

Seit 1879 wird das Gebäude als Landwirtschaftsschule genutzt. Ursprünglich wurde hier eine Fachschule für Milchwirtschaft und Viehzucht gegründet.

Wetter

In der Nacht auf heute schneit es in ganz Tirol. Dabei können die Schneemengen teilweise recht ergiebig werden. Der Tag beginnt meist mit Schneefall und tief winterlich. Im Laufe des Tages zeigt sich jedoch teilweise die Sonne. Es wird windig. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen minus 5 und plus 1 Grad.

