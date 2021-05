TIROL. Guten Morgen! Mit dem Bezirksblätter „Update am Morgen“ startest du informiert in den Tag. Das sind die wichtigsten Nachrichten aus Tirol.

Heute ist Freitag, der 28. Mai

Politik

Öffentlicher Aufruf nach Party in Lienz. Mehr dazu ...

Neue AK-Tirol-Erhebung zu den Mietpreisen: Tirol bleibt weiterhin ein teures Pflaster während die Löhne weiterhin stagnieren. Mehr dazu ...

Lokales

Die Schließung des Innsbrucker Flughafens wird in einer Online-Petition gefordert. Das Stadtblatt hat bei den Innsbrucker Parteien die Meinungen dazu eingeholt. Mehr dazu ...

Im Bezirk Kufstein kamen in den vergangenen fünf Jahren 32 Menschen im Straßenverkehr ums Leben. Der Bezirk hat damit im tirolweiten Vergleich die meisten Verkehrstoten. Mehr dazu ...

Sport

Alle neun Bezirksobmänner des ASVÖ, die schon zuvor im Amt waren, ließen sich wieder aufstellen und wurden erneut von den Vereinsvertreter*innen gewählt. Mehr dazu ...

Am 11. Juni ist es so weit: Die Europameisterschaft 2021 beginnt. Genau zwei Wochen vorher bezieht die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft ihr Trainingslager in Seefeld. Mehr dazu ...

Freizeit

Operettensommer sowie große Konzerte auf der Festung werden erneut verschoben. Grund ist das spezielle Sicherheitskonzept auf dem Gelände. Mehr dazu ...

Auch in diesem Sommer bietet der Kulturkalender von Lech Zürs in der Vorsaison erneut ein kleines Glanzlicht für Filmliebhaber jeden Alters an - Eines der höchstgelegenen Autokinos der Alpen. Mehr dazu ...

Gesundheit

Am 28. Mai wird der internationale Aktionstag für Frauengesundheit begangen. Diesen Tag nimmt die Tiroler Frauenlandesrätin Fischer zum Anlass, um die weibliche Gesundheit in den Fokus zu rücken. Mehr zum dazu...





Digitaler Donnerstag

Wer hat schon einmal von Kryptowährung oder Bitcoins gehört? Der Digitale Donnerstag klärt auf, was es damit auf sich hat, und was man über die "digitale Währung" wissen sollte. Mehr dazu...

Historisches

Am 28. Mai 1867 wird in St. Veit in Defereggen der spätere Priester und Dichter Reimmichl (Sebastian Rieger) geboren. Als Volksdichter veröffentlichte er erste Geschichten und Erzählungen im Tiroler Volksboten. Dort arbeitete er ab 1897 als Redakteur. Seit 1920 erscheint Reimmichls Volkskalender jeweils in einer Nord- und Osttiroler Ausgabe und einer Südtiroler Ausgabe.

Wetter

Heute wird es sonniger. Erst im Laufe des Nachmittags entstehen wieder mehr Quellwolken. Heute bleibt es jedoch trocken. Heute wird es wieder wärmer. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 17 und 23 Grad. Es wird leicht windig.

