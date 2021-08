TIROL. Guten Morgen! Mit dem Bezirksblätter „Update am Morgen“ startest du informiert in den Tag. Das sind die wichtigsten Nachrichten aus Tirol.

Heute ist Montag, der 2. August

Die aktuellen Corona-Zahlen gibt es hier.

Politik

Die Tannheimer Bevölkerung war am Sonntagvormittag aufgerufen, für bzw. gegen den geplanten Neubau des Gasthauses am Vilsalpsee nach Plänen des Innsbrucker Architekten Mario Gasser zu stimmen. Mehr dazu ...

Corona Tirol

In Tirols Bezirken ist die Durchimpfungsrate der 12- bis 30jährigen noch nicht sehr hoch. Vorne liegt der Bezirk Schwaz mit einer Vollimmunisierung von 47 Prozent. Schlusslicht ist der Bezirk Kufstein mit 21 Prozent. Mehr dazu...

Nach dem Festival „Austria goes Zrce“ in Kroatien vom 17. bis 24. Juli 2021, gibt es nun auch positive Coronatests in Tirol. Das Land Tirol ruft nun Besucher des Festivals auf, sich kostenlos mittels PCR-Test auf eine mögliche Infektion mit dem Coronavirus testen zu lassen. Mehr dazu...

Lokales

Dass Steinschlag am Zuckerhütl ein zunehmendes Problem darstellt, ist bekannt. In Neustift kam es am Samstag wieder zu einem gefährlichen Vorfall. Mehr dazu...

Zu einem schweren Alpinunfall kam es am Olperer in den Zillertaler Alpen. Eine Gruppe war unterwegs, sogar mit Tourenführer. Beim Aufstieg verlor die an letzter Stelle gehende 55-jährige aus bisher ungeklärter Ursache den Halt und stürzte rund 20 Meter ab und blieb regungslos liegen. Mehr dazu...

Ein heftiges Unwetter sorgte am Freitagabend für zahlreiche Feuerwehreinsätze im Großraum Landeck. Umgestürzte Bäume mussten entfernt werden. Im Kaunertal war nach einem Hangrutsch die L 18 zwischen dem GH Alpenrose und dem Weiler Platz bis Samstagnachmittag gesperrt. Mehr dazu...

Sport

Mountainbikerin Laura Stigger musste das Olympische Cross-Country-Rennen vorzeitig aufgeben. Mehr dazu ...

Trotz der widrigen Wetterbedingungen konnte der 10. Glungezer Berglauf auf verkürzter Strecke stattfinden. Das Ziel war für alle Disziplinen auf die Bergstation Tuflein verlegt worden. Mehr dazu ...

Das Laufevent "Völs Läuft" rückt mit großen Schritten entgegen. Sichere dir noch schnell einen der begehrten Startplätze! Mehr dazu ...

Historisches

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde ab 1948 ein neues Stadion geplant und gebaut. Am 2. August 1953 wurde das Tivoli-Stadion in Innsbruck veröffentlicht. Zur Eröffnung spielten im ausverkauften Stadion der SK Rapid Wien gegen den Nîmes Olympique. Das Stadion war zu dieser Zeit einer der modernsten Sportplätze in ganz Österreich. So waren die Tore erstmals mit runden Torstangen ausgestattet.

(Fußball in Tirol)

Wetter

Der Tag beginnt zunächst kühl, neblig und wolkig. Doch im Laufe des Vormittags lösen sich Nebel und Wolken auf und die Sonne kommt durch. Allerdings sind am Nachmittag wieder einzelne Gewitter und Schauer möglich. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 19 und 24 Grad.

Weitere Themen

Aktuelle Nachrichten aus Tirol

Update am Morgen

Jetzt kostenlos und einfach Termine online stellen und veröffentlichen