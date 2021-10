TIROL. Guten Morgen! Mit dem Bezirksblätter „Update am Morgen“ startest du informiert in den Tag. Das sind die wichtigsten Nachrichten aus Tirol.

Heute ist Dienstag, der 12. Oktober

Politik

In Wängle (Bezirk Reutte) wurde der Gemeinderat einstimmig aufgelöst. Abstimmung dauerte nur wenige Sekunden. Mehr dazu ...

Das Land Tirol hat mit den Auffrischungsimpfungen der vulnerablen Gruppen gegen das Coronavirus begonnen. Empfehlungen für Auffrischungsimpfungen gibt es vom NIG und EMA aber für alle. Mehr dazu ...

Wirtschaft

Die familiengeführte binderholz Gruppe mit Sitz in Fügen, Tirol, beabsichtigt den Kauf der britischen BSW Timber Ltd. mit Sitz in Earlston, Schottland. Die BSW Timber Ltd. ist die größte Sägewerksgruppe im Vereinigten Königreich. Mehr dazu ...

Kürzlich tagten im Stift Stams, unter dem Tiroler Vorsitz, die FinanzreferentInnen der Länder. Im Mittelpunkt stand unter anderem das Länderinvestitionspaket, die Verlängerung des Finanzausgleichs oder auch die Abrechnung der Pandemie-Kosten. Mehr dazu...

Der 11. Oktober steht jedes Jahr ganz im Zeichen von Mädchen am internationalen Weltmädchentag. Das Motto in Tirol: "Mädchen und Technik – das passt zusammen". Mehr dazu ...

Lokales

Die Christkindlmärkte in Innsbruck stehen in den Startlöchern, MitarbeiterInnen werden gesucht, erste Werbungen sind veröffentlicht. Aber das Wie ist immer noch nicht klar. Mehr dazu ...

Sport

Von 8. bis 10. Oktober war es soweit: Die 15. Ausgabe der Tour de Tirol ist in Söll am Wilden Kaiser über die Bühne gegangen. Den Gesamtsieg holte bei den Herren Thomas Roach, bei den Damen setzte sich Charlotte Dewilde durch. Mehr dazu ...

Gesellschaft und Soziales

Auf Initiative von Bischof Hermann Glettler, Landesrätin Fischer und Ex-Caritaspräsident Küberl wurde die Initiative "Am Puls Tirol" gegründet. Das Forum wird in diesem Jahr vom 24. und 25. Oktober statt finden. Mehr dazu ...

Kunst und Kultur

Lange war es um die charismatische Band Bluatschink aus dem Lechtal still gewesen, jetzt stürmen Toni und Margit Knittel mit ihrer neuen Single „Bei mir ums Egg“ wieder die heimischen Charts. Mehr dazu ...

Technik

Banken und Online-Bezahldienste sind beliebte Einfallstore für Internetbetrüger. In betrügerischen Mails versuchen Internetkriminelle derzeit an die Login-Daten zu PayPal-Konten zu gelangen. Mehr dazu ...

Veranstaltungstipp

Das Theater in der Arche Noe in Kufstein präsentiert noch bis 31. Oktober das Theaterstück "Die Nervensäge". Mehr dazu ...

Historisches

In der Nacht vom 11. auf den 12. Oktober 1933 brach in der Gemeinde Fließ ein Großbrand aus. Bei diesem Brand wurden die Kirche und da. 13 Anwesen zerstört. 16 Parteien waren betroffen. Der Brand brach im Wagenschuppen von Martina Kathrein aus. Als Brandursache vermutete man Brandlegung. Nach dem Brand wurden Fließ wesentlich weitläufiger aufgebaut.

Wetter

Heute wird es leicht regnerisch, ab 1300 Metern Höhe kann es schneien. Es wird windig. Nur selten zeigt sich am Nachmittag die Sonne. Am längsten sonnig und meist trocken bleibt es in Osttirol. Hier wird es auch etwas wärmer. Ansonsten liegen die Tageshöchstwerte zwischen 5 und 10 Grad.

Wie wird das Wetter für den Rest der Woche? Hier gehts zum Beitrag...

