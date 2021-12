TIROL. Guten Morgen! Mit dem Bezirksblätter „Update am Morgen“ startest du informiert in den Tag. Das sind die wichtigsten Nachrichten aus Tirol.

Heute ist Donnerstag, der 16. Dezember

Die aktuellen Corona-Zahlen gibt es hier.

Corona

Öffentlicher Aufruf: Verdacht auf Omikron-Variante in Bus von Innsbruck nach Telfs am Am 11. Dezember, 17:54 Uhr. Mehr dazu ...

In Italien wurden die Einreiseregeln verschärft: Einreise ist nur mit einem negativen Corona-Test möglich. Mehr dazu ...

Hier geht es zu den aktuellen Impfterminen. Mehr dazu ...

Politik

Heute wurden Morddrohungen gegen die Tiroler Landesregierung bekannt. Das Land Tirol hat diese bestätigt. Mehr dazu ...

Den wenigen Kommunalsteuereinnahmen in vielen Gemeinden steht oftmals ein kilometerlanges Wegenetz gegenüber, welches es zu erhalten gilt. Allerdings werfen in der Gemeinde Fügenberg die Kosten für Asphaltierungen Fragen auf. Mehr dazu ...

Sport

Anmeldungen für die „2. World Extreme Run Challenge – powered by Biogena“ am 15. Oktober 2022 in Kitzbühel bereits online möglich. Mehr dazu ...

Freizeit

Trotz der schwierigen Coronasituation bereiten sich heuer wieder drei Teams der MS Telfs Weissenbach auf den FIRSTLegoLeague-Wettbewerb vor. Mehr dazu ...

Der Eislaufplatz hinter der Dr. Posch Schule in Hall in Tirol geht mit 18. Dezember 2021 in Betrieb. Mehr dazu ...

Umwelt und Natur

Mit dem Winter beginnt die Skitouren- und Schneeschuhwanderzeit. Dabei sollte von den Sportlern einiges beachtet werden: Bitte um Rücksicht im winterlichen Gelände. Mehr dazu ...

Entwarnung gab es heute bei der Rinderseuche IBR/IPV in Tirol. Eine Ausbreitung konnte verhindert werden. Mehr dazu ...

Verkehr

Ein Pilotprojekt mit verstärktem Winterdienst auf ausgewählten, überregionalen Radwegen startet im Tiroler Unterland im Jänner 2022. Mehr dazu ...

Westendorfer 30er- und 40er-Zonen werden geprüft. Ein Gutachten für Tempolimits wurde beschlossen. Mehr dazu ...

Historisches

Bis ins Jahr 1863 fuhr ein Pferdegespann dreimal täglich die Strecke bis Mayrhofen. Dabei musste einmal in Zell übernachtet werden. Da das Gespann mittlerweile völlig überlastet war, wurde 1892 ein Bahnkomitee gewählt. Allerdings wurde der Bau der Eisenbahn erst 1895 beschlossen. Im Jahr 1898 war das erforderliche Stammkapital für die Bahn erreicht. Im folgenden Jahr, am 16. Dezember 1899 wurde dann die "Zillerthalbahn Actiengesellschaft" gegründet

Wetter

Heute zeigt sich fast den ganzen Tag die Sonne. Nebel und Hochnebel lösen sich bald auf. Teilweise geht starker Nordwestwind. Die Tageshöchstwerte liegen bei 1 bis 8 Grad.

