Heute ist Samstag, der 18. Dezember

Corona

In der Causa Ischgl wurde die Amtshaftungsklage von Hinterbliebenen eines österreichischen Journalisten vom Landesgericht für Zivilrechtssachen in Wien abgewiesen. Der Verbraucherschutzverein kündigt umgehend eine Berufung an. Mehr dazu ...

Sport

Weitere große Unsicherheit um die Hahnenkammrennen. Es herrscht große Planungsunsicherheit. Mehr dazu ...



Gesellschaft und Soziales

Im Rotkreuz-Shop „Urgestein“ in Lienz findet man passende Präsente für Jung und Alt. Mehr dazu ...

Seit vier Jahren unterstützt der Benefizverein rund um Reini Happ Bedürftige in Tirol. Mehr dazu ...

Digitales

Mit unserem App Tipp der Woche "Weihnachten Foto Rahmen" ist eine App für schöne Weihnachtsfotos. Mehr dazu ...

Veranstaltungstipp

Wie bereits angekündigt, findet die KUNSTSTRASSE Imst 2021 in einer Lightversion statt. Die Öffentlichkeit ist zum Kunstspaziergang durch die Imster Innenstadt eingeladen. Die Kunsttraße ist noch bis 9.1.22 zu sehen (mehr dazu)

Unser Tipp

Die letzte Ausgabe des Jahres der "Region Tirol" ist ab sofort als praktisches ePaper verfügbar. Mehr dazu ...

Historisches

Am 18. Dezember 1961 geht das erste Egger Spanplattenwerk in St. Johann in Tirol (AT) in Betrieb. Damals wurden hier Resthölzer verarbeitet. Seit 1966 gehört das Werk in Wörgl und seit 1970 der Standort in Unterradlberg zum Familienunternehmen.

Wetter

Vielerorts scheint schon in der Früh die Sonne. Mögliche Wolken und Hochnebel lösen sich bald auf. Der Tag beginnt frostig. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen minus 2 und plus 7 Grad.

Weitere Themen

