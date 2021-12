TIROL. Guten Morgen! Mit dem Bezirksblätter „Update am Morgen“ startest du informiert in den Tag. Das sind die wichtigsten Nachrichten aus Tirol.

Heute ist Montag, der 20. Dezember

Die aktuellen Corona-Zahlen gibt es hier.

Corona Tirol

Auf Ersuchen des Corona-Einsatzstabes wurden und werden seit gestern, Samstag – zwei Tage, bevor die verschärften Einreisebestimmungen der Bundesregierung in Kraft treten – am Innsbrucker Flughafen ausnahmslos alle Einreisenden aus Großbritannien von der Polizei kontrolliert. Mehr dazu...

Lokales

Ein abgestellter Omnibus geriet Samstagnacht am Landecker Verladebahnhof aus bisher noch ungeklärter Ursache in Brand. Der Bus und ein daneben geparktes Fahrzeug wurden total beschädigt. Personen wurden keine verletzt, die Ermittlungen laufen. Mehr dazu...

Zwei Eiskletterer fanden am Samstagnachmittag einen 58-jährigen Tiroler in der Eiskletterarena Versetz am Wandfuß der Route „Der gelbe Fluss“ leblos im Schnee liegen. Der Mann war alleine unterwegs. Die Reanimationsversuche blieben erfolglos. Mehr dazu...

Bei einem Sturz verletzte sich ein 60-jähriger Skifahrer im Skigebiet Ischgl und musste mit dem Hubschrauber ins KH Zams geflogen werden. Die PI Ischgl bittet sich Zeugen zu melden, da die Unfallursache bisher nicht erhoben werden konnte. Mehr dazu...

Historisches

Im November 1880 gründete sich ein Komitee zur Errichtung eines Denkmals für Andreas Hofer. Dieses warb in Tirol und in allen Kronländern um Spenden. Bis 1887 kamen so 25.000 Gulden zusammen. Zu diesem Zeitpunkt fragte das Komitee bei Heinrich Natter an und beauftragte ihn im April 1888 offiziell mit dem Entwurf des Denkmals. Heinrich Natter arbeitete von 1889 bis 1892 an der Andreas Hofer-Statue. Im August 1892 traf die Statue in Innsbruck ein und wurde auf dem Bergisel aufgestellt. Sie blieb aber lange verhüllt. Feierlich enthüllt wurde sie erst im September 1893 im Beisein von Kaiser Franz Joseph I. Viele Jahre später, im Oktober 1961 wurde das Andreas Hofer-Denkmal von Unbekannten gesprengt. Die Statue brach dabei über den Knöcheln ab und stürzte auf den Rücken. Sie wurde von der Glockengießerei Graßmayr wiederhergestellt und am 20. Dezember 1961 wieder aufgestellt.

Wetter

Auch heute wird es wieder sonnig. Mancherorts beginnt der Tag nebelig. Wenige Wolken zeigen sich. Der Tag beginnt frostig. Die Tageshöchstwerte liegen bei minus 2 und plus 6 Grad.

Weitere Themen

