Heute ist Mittwoch, der 5. Jänner

Politik

Die Wirtschafts- und Korruptionsanwaltschaft (WKStA) wird in der Causa HG Lab Truck kein Ermittlungsverfahren einleiten. Allerdings bleiben offene Fragen. Mehr dazu ...

Wirtschaft

Trotz stetiger wandelnder Corona-Verhältnisse gibt es gute Nachrichten aus der Tiroler Exportwirtschaft. LR Mattle und WK-Walser befindet sie sich im "Aufwind". Dies macht man an dem Exportplus im ersten Halbjahr 2021 von 11,2 Prozent fest. Mehr dazu...

Die Bergbahn Kitzbühel setzt mit der Entwicklung der KitzSki App einen weiteren Schritt in Richtung Digitalisierung. Mehr dazu ...

St. Anton am Arlberg ist für internationale Sportveranstaltungen bekannt. Dazu zählen die alpine Junioren Ski WM oder der Sportgipfel Tirol. Mehr dazu ...

Lokales

Quarantäne-Sünder zeigte sich uneinsichtig: Im Zuge einer „K1-Quarantänekontrolle“ am 3. Jänner 2022 in Umhausen stellten Polizeibeamte, dass ein 64-jähriger Österreicher sich nicht an seiner Absonderungsadresse aufhielt. Mehr dazu ...

Das Ischgler Kitzloch verklagt den Innsbrucker Kabarettisten Markus Koschuh wegen eines Postings auf Facebook. Mehr dazu ...

Sport

Aufgrund des Föhns musste das Springen am Bergisel ausfallen. Ob es dieses Jahr eine Dreischanzentournee oder Vierschanzentournee geben wird, ist noch offen. Mehr dazu ...

Freizeit

50 Jahre gibt es den Koasalauf schon. Zum Jubiläum haben sich die Organisatoren ein besonderes Zuckerl überlegt. Mehr dazu ...

Umwelt und Natur

Für Bauernbunddirektor BR Peter Raggl bleiben nach der Anwendung des Leitfadens in Tirol, kaum noch Almen übrig, auf denen ein zumutbarer Herdenschutz umsetzbar wäre. Mehr dazu ...

Verkehr

Parken darf am Bahnhof Jenbach, wer im Anschluss die Öffis benutzt. Die Verantwortlichen einigten sich auf ein Tarifmodell. Mehr dazu ...

Historisches

Im Dezember 1867 wurde die Feuerwehr Schwaz eingesetzt. Dabei handelt es sich um eine Pflichtfeuerwehr, in welcher jeder unbescholtene Gemeindebürger 3 Jahre Dienst versehen musste. 1872 wurde dann die Freiwillige Feuerwehr Schwaz gegründet. Die Marktfeuerwehr besteht zwar weiter, hat aber praktisch keine Bedeutung mehr. Am 5. Jänner 1914 gründete Franz Graber am Pirchanger den 5. Zug. Ein Gerätehaus für diesen Zug wurde 1924 eingeweiht. Der 5. Zug wurde 1959 aufgelassen.

Wetter

Heute kehrt der Winter nach Tirol zurück. In ganz Tirol regnet oder schneit es. Die Schneefallgrenze liegt zu Beginn bei rund 1000 Metern, sinkt aber im Laufe des Tages. Der Schneefall in Nordtirol lässt gegen Abend nach, während es in Osttirol den ganzen Tag schneit. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 0 und 5 Grad.

