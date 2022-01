TIROL. Guten Morgen! Mit dem Bezirksblätter „Update am Morgen“ startest du informiert in den Tag. Das sind die wichtigsten Nachrichten aus Tirol.

Heute ist Donnerstag, der 6. Jänner

Sport

Österr. Meisterschaften Biathlon-Supereinzel in Hochfilzen: Hauser und Eder siegen. Mehr dazu ...

Kunst und Kultur

Über 600 Drehtage gab es 2021 im Zuge von Filmproduktionen in den Tiroler Regionen. Spiel- und Dokumentarfilme, Serien, Shows oder Reportagen, stets war Tirol die beste Wahl für geplante Filmprojekte. Mehr dazu...

Wer sich in den Weihnachtsfeiertagen auf dem Streaming-Portal "Netflix" etwas umgesehen hat, dem ist vielleicht die neue Serie "Kitz" ins Auge gestochen. Mehr dazu ...

Der Künstler "Daniel von Ischgl" erhielt im Jahr 2021 mehrere Auszeichnungen. Das neue Album "Sehnsucht" und der Titel "Gonz egal" sorgten für einiges Aufsehen. Mehr dazu ...

Verkehr

Für dieses Jahr ist bei der ÖBB ein umfangreiches Bauprogramm in Tirol geplant. Umbauarbeiten zur Barrierefreiheit, neue Haltestellen, Photovoltaikanlagen und Erhaltungsarbeiten führen zu Streckensperrungen. Wann? Das erfahrt ihr hier!

Gewinnspiel

Zum Auftakt unseres neuen Feuerwehrmagazines "Tiroler Florian" haben wir uns etwas ganz Besonderes überlegt. Du kannst für deine Ortsfeuerwehr bis zu € 1.000 gewinnen. Mehr dazu ...

Historisches

Das Schulzentrum Josee in Ebensee gibt es seit 1854. Das ehemalige Woll- und Färbereihaus in Unterlangbath wurde von Pfarrer Johann Kurrany gekauft und umgebaut. 10 Jahre später eröffnet dort eine Kinderbewahranstalt und eine Mädchenschule. Die Leitung hatten zwei Ordensschwestern. Nach einer Hochwasserkatastrophe übersiedelt die Schule in das heutige Haus neben dem Friedhof. Ab 1971 kam es zu zahlreichen Umbauten für einen modernen Schulbetrieb, unter anderem kommt ein Internatszubau dazu. Die Zimmer des neuen Internats wurden am 6. Jänner 1984 bezogen.

Wetter

Auch heute wird es winterlich in Tirol. Von in der Nacht weg schneit es immer wieder. Sonne sieht man kaum. In Osttirol bleibt es stellenweise trocken und sonnig. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen minus 3 und plus 2 Grad. Im Iseltal sind bis zu 4 Grad möglich.

Weitere Themen

Aktuelle Nachrichten aus Tirol

Update am Morgen

