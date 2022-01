TIROL. Guten Morgen! Mit dem Bezirksblätter „Update am Morgen“ startest du informiert in den Tag. Das sind die wichtigsten Nachrichten aus Tirol.

Heute ist Freitag, der 7. Jänner

Die aktuellen Corona-Zahlen gibt es hier.

Wirtschaft

Kitzbüheler Investor kitzVenture will die Marke "Schlecker" wieder auferstehen lassen. Mehr dazu ...

Sport

Bereits zwei Rennen haben im Junioren-Weltcup im Rennrodeln auf Naturbahnen stattgefunden. Mit Top-Platzierungen ließ dabei Miguel Brugger aus Sautens aufhorchen. Mehr dazu ...

Verkehr

Mehr Verkehrssicherheit für Kinder in der Bilgeristraße/im Ägidihof in Igls soll mit einer sicheren Querungsmöglichkeitschaffen wie einem Schutzweg geschaffen werden. Mehr dazu ...

SPÖ und SOLI stellten im Gemeinderat den Antrag, bei künftigen Straßenbenennungen verdienstvolle Frauen aus St. Johann zu berücksichtigen. Mehr dazu ...

Historisches

Im Jahr 1889 wurde der Verein zur Hebung des Fremdenverkehrs in Nordtirol gegründet. Die Gründung fand damals im Innsbrucker Café Austria statt. Ziel des Vereins war es unter anderem die Kommunikationsmittel zu erweitern und zu verbessern. Nur ein Jahr später am 7. Jänner 1890 wurde in Bozen der „Landesverband der vereinigten Kur- und Fremdenverkehrsbetriebe in Tirol“ ins Leben gerufen. Der Verein umfasste damals auch das heutige Süd- und Osttirol sowie Welschtirol, das heutige Trentino. Zwei Jahre später wird der Name in „Landesverband für Fremdenverkehr in Tirol“ geändert.

Wetter

Heute bleibt es frostig und kalt. Der Tag beginnt in manchen Tälern neblig. Dann zeigt sich zumindest teilweise die Sonne. Am Nachmittag beginnt es von Westen her zu schneien. Am Abend breitet sich der leichte Schneefall in ganz Tirol aus. die Tageshöchstwerte liegen zwischen minus 6 und 0 Grad.

Weitere Themen

Aktuelle Nachrichten aus Tirol

Update am Morgen

Jetzt kostenlos und einfach Termine online stellen und veröffentlichen