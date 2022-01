TIROL. Guten Morgen! Mit dem Bezirksblätter „Update am Morgen“ startest du informiert in den Tag. Das sind die wichtigsten Nachrichten aus Tirol.

Heute ist Montag, der 10. Jänner

Die aktuellen Corona-Zahlen gibt es hier.

Politik

In Wängle sind Renate Thurner und Florian Barbist ins Rennen um das Bürgermeisteramt gegangen. Hauchdünn hatte Barbist dabei die Nase vorne. Mehr dazu ...

Demotag in Innsbruck: Nach zahlreichen Ansprache gab es eine neue "Volkshymne" und einen Party-Spaziergang. Kritik an der Veranstaltung gibt es von Dominik Oberhofer (NEOS). Mehr dazu ...

Wie berichtet, errichten die Gemeinden Oberperfuss, Sellrain, Grinzens, Gries, St. Sigmund und Unterperfuss gemeinschaftlich ein Wasserkraftwerk. Mehr dazu ...

Wirtschaft

Gute Nachrichten aus der Axamer Lizum: Der Bau der "Hoadlbahn NEU" beginnt mit Ende dieser Wintersaison! Mehr dazu ...

Sport

Das Imster Rad-Ass Daniel Federspiel, der für das Team Felbermayr-Simplon-Wels fährt lässt weiter nichts anbrennen! Federspiel holt den Titel im Cyclocross. Mehr dazu ...

Verkehr

Die L394 Axamer Straße ist ab 17. Jänner auf Grund von Holzschlägerungsarbeiten komplett gesperrt! Mehr dazu ...

Historisches

In den Jahren 1956 und 1957 tat sich viel in der Gemeinde Erpfendorf. Die Kirche wurde gebaut, die Feuerwehr aufgerüstet und der Fremdenverkehrsverein gegründet. Diese Ereignisse inspirierten den damaligen Wirt des Gasthof Berghof eine eigene Musikkapelle zu gründen. Es mangelte aber an Instrumenten und Notenmaterial. Die Musiker mussten alles aus eigener Tasche bezahlen. So kam es am 10. Jänner 1959 zur ersten Christbaumversteigerung. Mit weiteren Spenden konnten sich die Musiker im Jahr 1961 eine eigene Tracht leisten.

Wetter

Heute wird es wechselhaft. Am Vormittag schneit es ein wenig. Der Nachmittag bleibt meist trocken und es gehen sich ein paar Sonnenstunden aus. Am meisten Sonne gibt es in Osttirol. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen minus 3 und plus 3 Grad.

Weitere Themen

Aktuelle Nachrichten aus Tirol

Update am Morgen

Jetzt kostenlos und einfach Termine online stellen und veröffentlichen