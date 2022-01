TIROL. Guten Morgen! Mit dem Bezirksblätter „Update am Morgen“ startest du informiert in den Tag. Das sind die wichtigsten Nachrichten aus Tirol.

Heute ist Mittwoch, der 12. Jänner

Die aktuellen Corona-Zahlen gibt es hier.

Gesellschaft und Soziales

Umfrage der Woche: Die Silvesternacht ist die Zeit, in der sich viele Tirolerinnen und Tiroler gute Vorsätze für das neue Jahr nehmen. Allerdings ziehen nur die wenigsten diese auch durch. Mehr dazu ...

Podiumsdiskussion zu "Assistierter Suizid als vielschichtiges Thema". Seit 1. Jänner 2022 ist assistierter Suizid mit einigen Regelungen für schwerstkranke Personen möglich. Mehr dazu ...

Die Innsbrucker Kinderklinik wird 125 Jahre alt. Eine Festschrift wurde vorgestellt. Mehr dazu ...

Sport

Beim 1. Galtür Nordic Volumes können Langläufer vom 24. bis 27. März erstmals an mehreren Wettkämpfen teilnehmen und das neueste Equipment testen. Mehr dazu ...

Basketball: Das neue Jahr beginnt für die Pirlo Kufstein Towers eindrucksvoll, und zwar mit Siegen auf eine beeindruckende Art und Weise. Mehr dazu ...

Freizeit

Die zweite Sektion am Lienzer Hochstein soll in Betrieb gehen. Dafür sind noch Präparierungsarbeiten notwendig. Mehr dazu ...

Umwelt und Natur

Das Land stellte kürzlich eine Zwischenbilanz zum Tiroler Naturschutzpaket vor. Viele Vorhaben konnten bereits umgesetzt werden. Mehr dazu ...

Verkehr

Rund 2,5 Millionen Euro investiert das Land Vorarlberg in die Instandsetzung der Rüfetobelbrücke. Die Öffnung der Verbindung Lech - Warth wird voraussichtlich Ende April erfolgen. Mehr dazu ...

Absage

Neuerlich musste das geplante Konzert von Rea Garvey in Innsbruck abgesagt werden. Nach der Verschiebung der Austro Neon Tour auf 2022, wurde jetzt auch der Konzerttermin am 21.2. in der Music Hall gecancelt. Mehr dazu ...

Historisches

Am 12. Januar 1519 starb Kaiser Maximilian I., mit dem der Aufstieg des Habsburgerreichs zur Weltmacht seinen Anfang nahm. Bis heute gilt er in Österreich und ganz besonders in Tirol als einer der populärsten Kaiser, mit dem die Stadt Innsbruck für eine Zeit in das Zentrum der Weltpolitik gerückt war. Im Jahre 1490 übernahm Maximilian die Herrschaft in Tirol und baute Innsbruck zur Drehscheibe der Habsburger-Dynastie aus. Die Stadt wurde zum Mittelpunkt von Maximilians Österreichischer Herrschaft und sein liebster Aufenthaltsort. Von dort aus plante er seine Expansionspolitik und traf politische Entscheidungen.

Wetter

Heute zeigt sich das Wetter von der schönen Seite. Es wird sonnig, meist wolkenlos. Der Tag beginnt frostig und es bleibt auch untertags kühl. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen minus 5 bis plus 2 Grad.

