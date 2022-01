TIROL. Guten Morgen! Mit dem Bezirksblätter „Update am Morgen“ startest du informiert in den Tag. Das sind die wichtigsten Nachrichten aus Tirol.

Heute ist Samstag, der 22. Jänner

Die aktuellen Corona-Zahlen gibt es hier.

Politik

Im Ministerrat wurde kürzlich ein neues Hilfspaket für Städte und Gemeinde präsentiert. Das freut auch den Gemeindevertreter Verband Tirol (GVV). Mehr dazu ...

Lokales

Innsbruck: Großräumige Sperre im Bereich der Volksschule Innere Stadt. Anlaß der Sperre der Angerzellgasse war eine Drohung gegenüber der Schule. Mehr dazu ...

Am Freitagvormittag (21. Jänner) ereignete sich im Raum Landeck ein leichtes Erdbeben mit einer Magnitude von 2,7. Mehr dazu ...

Sport

Hier gibt's einen Kurz-Überblick über Neuigkeiten rund um die Hahnenkammrennen 2022. Mehr dazu ...

Das lange Warten für den Triathlon Nachwuchs hat ein Ende, der „ASVÖ Euregio-Kinder-Triathlon-Zug“ dampft zu seiner ersten Station 2022 in die Leutasch. Mehr dazu ...

Biathlon-Weltcup in Antholz; Felix Leitner wieder dabei; Einzel-, Massenstart- und Staffelrennen am Programm. Mehr dazu ...

Freizeit

Am Wochenende wird es heftige Schneefälle in Tirol geben. So bleiben Lawinenwarnungen nicht aus. Der Lawinenwarndienst Tirol hat die Lawinenwarnstufe Drei ausgerufen. Mehr dazu ...

Digitales

Unser App-Tipp der Woche "Boosted: Videos von Lightricks" ist eine App zum Erstellen kurzer, knackiger Marketing-Videos auf Basis von verschiedenen, vorgefertigten Vorlagen. Mehr dazu ...

Historisches

Nach dem ersten Weltkrieg war eines der wichtigsten Anliegen der österreichischen Delegation bei den Friedenskonferenzen, dass Tirol ungeteilt bei Deutschösterreich bleiben sollte. Dem italienischen König wurde bereits im Londoner Vertrag im April 2015 die Brennergrenze versprochen. Im November 1918 wurde ihm diese noch eln Mal bestätigt. Das von Deutschösterreich am 22. November 1918 gesetzlich beanspruchte Gebiet umfasste neben dem heutigen Bundesland Tirol und der italienischen Provinz Bozen/Bolzano auch die Bezirke Hayden/Ampezzo, Buchenstein/Livinalolongo und Cavalese. Österreichische Verhandler erwarteten sich auf jeden Fall Zugeständnisse, während Italiens Verhandler daran festhielten, dass Südtirol bei Italien bleiben solle. Bereits im April 1919 sprach sich Woodrow Wilson offiziell für den Verbleib Südtirols bei Italien aus, woraufhin die Tiroler Landesversammlung am 4. Mai 1919 die Selbstständigkeit Tirols verkündete. Schließlich sprachen die Alliierten im Vertrag von Saint-Germain am 10. September 1919 die südlichen Teile des ehemaligen habsburgischen Kronlandes Tirol dem Königreich Italien zu.

Wetter

Heute wird es in Tirol winterlich mit viel Schnee vor allem im Osten. Schon in der Früh beginnt es zu schneien. Den meisten Schnee gibt es im Karwendelgebirge, in der Achenseeregion, im Kaisergebirge und in den Kitzbüheler Alpen. In Osttirol bleibt es am ehesten trocken. Etwas Sonne gibt es im Gailtal und Lienzer Becken. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen minus 2 und plus 4 Grad.

Weitere Themen

Aktuelle Nachrichten aus Tirol

Update am Morgen

