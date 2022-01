TIROL. Guten Morgen! Mit dem Bezirksblätter „Update am Morgen“ startest du informiert in den Tag. Das sind die wichtigsten Nachrichten aus Tirol.

Heute ist Donnerstag, der 27. Jänner

Die aktuellen Corona-Zahlen gibt es hier.

Corona Tirol

Das Land Tirol teilt in einer Aussendung mit, dass am kommenden Wochenende (29./30. Jänner) an der Teststation Zams nur mehr behördliche Testungen durchgeführt werden. Mehr dazu ...

In Tirol gibt es laufend neue Termine für die Coronaimpfung. Mehr dazu ...

Laut einer Datenanlayse besteht bei Ungeimpften ein 9-fach höheres Risiko für einen schweren Verlauf bei einer Coronainfektion. Mehr dazu ...

Lokales

Das große Vereinsfest in St. Johann muss auf neue Beine gestellt werden. Noch gibt es Unklarheiten um die Jaggas'n-Zukunft. Mehr dazu ...

Sport

Bei der Freeride Junior World Championship (FJWC) by Dynastar 2022 wurden in Kappl die Juniorenweltmeistertitel vergeben, als die weltbesten jungen Freerider aufeinander trafen. Mehr dazu ...

Freizeit

272 Menschen sind im Jahr 2021 in den Österreichischen Bergen ums Leben gekommen. Das geht aus der Alpinunfallstatistik des Österreichischen Kuratoriums für Alpine Sicherheit hervor. Mehr dazu ...

Gesellschaft und Soziales

Fast täglich war die Feuerwehr Schwaz im Jahr 2021 im Einsatz. Bei 365 Tagen im Jahr wurde die Hilfe der Feuerwehr 362 mal benötigt. Mehr dazu ...

Vier Schülerinnen aus der Maturaklasse 5D der HLW FW Kufstein organisieren in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz eine Blutspende-Aktion, die am 10. Februar 2022 von 10 – 14 Uhr im Schulrestaurant (August-Scherl-Straße 1) durchgeführt wird. Mehr dazu ...

Umwelt und Natur

Für den geplanten Bau der Grubenalpbahn in Lech wurde 2019 das Naturschutzgebiet „Gipslöcher“ von der Vorarlberger Landesregierung um 0,25 Prozent verkleinert. Der Verfassungsgerichtshof hob nun die Änderung der Verordnung auf. Mehr dazu ...

Verkehr

In Tirol hat 2021 die Zahl der Geisterfahrer im Vergleich zum Vorjahr zugenommen. Mehr dazu ...

Der Brockenweg in Hall in Tirol wird tagtäglich von Rasern befahren. Die lärmgeplagten Anrainer haben eine Petition gestartet, um sich dagegen zu wehren. Mehr dazu ...

Historisches

Am 27. Jänner 1632 erließ Erzherzog Leopold an Matthias Widmann, Zoller am See, den Auftrag, „die Kupferfuhren des Grafen Fugger“ zollfrei durch das Achental passieren zu lassen.

Wetter

Auch heute gibt es in Tirol viel Sonne. Nur wenige Wolken ziehen durch Tirol. Es wird schwach windig. Der Tag beginnt frostig. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 1 und 9 Grad. Mehr zum Wetter in den kommenden Tagen.

