TIROL. Guten Morgen! Mit dem Bezirksblätter „Update am Morgen“ startest du informiert in den Tag. Das sind die wichtigsten Nachrichten aus Tirol.

Heute ist Samstag, der 9. April

Die aktuellen Corona-Zahlen gibt es hier.

Politik

Der Runde Tisch aller Fraktionen im Tiroler Landtag zu den Teuerungen, der zum Thema Teuerungen kürzlich stattgefunden hat, kann einige Ideen vorweisen. Die Parteien ziehen ihre Resümees. Mehr dazu...

Lokales

Seit März wird mit etwa fünf Sprengungen pro Tag der neue Trinkwasserstollen der Mühlauer Quelle in Innsbruck vorgetrieben. Mehr dazu ...

Sport

Am Wochenende starten die heimischen Kletterasse im Schweizer Meiringen in die neue Saison. Mehr dazu ...

Bei der Tiroler Landesmeisterschaft Luftpistole 2022 konnten die Sportschützen aus dem Bezirk Landeck wieder zeigen, was in ihnen steckt und konnten insgesamt 15 Gold-, Silber- und Bronzemedaillen holen. Mehr dazu ...

An der Grenze zum Kriegsgebiet in der Ukraine, um den dortigen Menschen zu helfen, ist auch eine Tiroler Rotkreuz-Mitarbeiter. Sie Unterstützt die Menschen am slowakisch-ukrainischen Grenzgebiet. Mehr dazu...

Auf Initiative des Landes und der WK Tirol sind kürzlich drei Sattelzüge mit dringend benötigten Lebensmitteln in Richtung Ukraine aufgebrochen. Damit reagiert mein auf auf die Bitte des ukrainischen Botschafters nach rascher Hilfe. Mehr dazu...

Corona Tirol

Die Gewerkschaft GPA Tirol fordert für die im Handel Beschäftigten ein Ende der Maskenpflicht. Gleichzeitig fordert man eine Mindestbesetzung beim Personal, so will man den ständigen coronabedingten Ausfällen vorbeugen. Mehr dazu...

Gesundheit und Soziales

Die Radiologie des Landeskrankenhaus Hall hat seit kurzem ein neues CT-Gerät im Einsatz, das künftig innovative Möglichkeiten bietet. Mehr dazu ...

Tiroler Behindertensport: Spenden-Aktion für Menschen mit Behinderungen. Mehr dazu ...

Kunst und Kultur

Nach zwei Pandemie-Jahren blickt die Gaststubenbühne Wörgl im heurigen Programm mit "Herr Karl" und einem Autorenwettbewerb mit Weihnachtsgeschichte auf zwei Highlights. Mehr dazu ...

Digitales

Unser App-Tipp der Woche "Dekoideen: Deko, Trends & DIY" ist eine App für Dekoideen, die man selbst basteln und herstellen kann. Mehr dazu ...

Historisches

Aufgrund der Niederlage Österreichs im zweiten Napoleonischen Krieg und dem Frieden von Pressburg stand Tirol 1805 - 1806 unter bayrischer Herrschaft. Die Bayern begannen, in ihrer neuen Provinz eine Reihe von Reformen umzusetzen. Die Zwangsrekrutierung für die Bayrische Armee führte schließlich zum Aufstand, der am 9. April 1809 in Innsbruck begann. Andreas Hofer wurde, wie bei den Tiroler Schützen bis heute üblich, durch Wahl zum Kommandanten und damit Anführer der antibayrischen Bewegung. Nur wenige Tage später konnte er sich bei einem Gefecht in Sterzing durchsetzen.

Wetter

Heute trifft eine Kaltfront auf Tirol. Es wird regnerisch und es schneit. Auch Gewitter sind möglich. Teils kräftiger Wind kommt auf. Am Nachmittag klingen Regen und Schneefall aber wieder ab und es lockert etwas auf. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 2 und 8 Grad.

Weitere Themen

Aktuelle Nachrichten aus Tirol

Update am Morgen

Jetzt noch einfacher zu unserem wöchentlichen Newsletter anmelden