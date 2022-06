Guten Morgen! Mit dem Bezirksblätter „Update am Morgen“ startest du informiert in den Tag. Das sind die wichtigsten Nachrichten aus Tirol.

Heute ist Donnerstag, der 30. Juni.

Politik

Die nicht-bescheidkonform errichteten Betonfundamente auf der Liegewiese beim Alpenhotel am Schwarzsee in Kitzbühel sorgten im Gemeinderat erneut für Kritik und Diskussionen. Mehr dazu ...

Wirtschaft

Unter dem Titel „Standortoffensive Rossau“ geht zum Projektauftakt das 1. Standortforum im Mehrzwecksaal O-Dorf ein. Ein wichtiger Themenbereich ist die Dauerparkplatz-Situation. Mehr dazu ...

Nur zwei Tage nach der offiziellen Eröffnungsfeier am 8.7. 2022 öffnet das zehnte "harry’s home"-Hotel in Telfs seine Türen exklusiv für Tiroler Gäste. Mehr dazu ...

Sport

Zwei Generali-Open-Champions, drei ehemalige Kitzbühel-Finalisten, vier Top-25-Spieler beim Tennis-Klassiker vom 23. bis 30. Juli. Mehr dazu ...

Dominic Thiem wird wieder in Kitzbühel aufschlagen.

Gesellschaft und Soziales

Vor kurzem übergaben die Bergrettung Defereggental gemeinsam mit der Bergrettung Prägraten eine neue Gebirgstrage an die Sektionsleitung der neuen Reichenbergerhütte (2586m). Mehr dazu ...

Umwelt und Natur

Die Wehranlage am Pillersee wurde in Betrieb genommen. Mehr dazu ...

Seit Jahren gehen in Tirol die Gletscher aufgrund der steigenden Temperaturen zurück. Der Hintereiserferner im Tiroler Ötztal hat den sogenannten Glacier Loss Day heuer bereits am 22. Juni erreicht. Mehr dazu ...

Literatur

Von 9. bis 11. September werden über 300 heimische und internationale Autoren im Rahmen der Literaturtage Sprachsalz in Hall in Tirol vorgestellt. Mehr dazu ...

Verkehr und Mobilität

Im Zuge von technischen Schwerverkehrskontrollen der Polizei mit dem Prüfzug der ASFINAG bei der Lkw-Kontrollstelle in Nauders wurden 81 Anzeigen an die BH Landeck erstattet. Mehr dazu ...

Die Umwege, die derzeit Bewohner und Gäste des Elmer Ortsteiles Klimm in Kauf nehmen müssen, sind bald Vergangenheit. Eine Behelfsbrücke zwischen Elmen und der Klimm wird errichtet. Mehr dazu ...

Historisches

Am 30. Juni 1938 stellte Eduard Wallnöfer, der spätere Landeshauptmann von Tirol, einen Antrag an die Ortsgruppe der NSDAP Imst um Aufnahme in die Partei. Jedoch wurde sein Antrag auf Parteibeitritt abgelehnt: Wallnöfer hätte sich bei einer früheren Führerrede in gemeiner Weise gegen Führer und Nationalsozialismus geäußert. Erst im August 1941 wurde in Einvernehmen mit der Kreisleitung Imst beschlossen, der Aufnahme Wallnöfers in die Partei zuzustimmen. Allerdings dauerte es noch weitere zweieinhalb Jahre, bis Wallnöfer endgültig in die Partei aufgenommen wurde. Im April 1946 ließ sich Eduard Wallnöfer entsprechend der Meldepflicht für Mitglieder der NSDAP und ihrer Gliederungen in der Gemeinde Mieming registrieren. Ein Jahr später wollte er sich wieder aus der Registrierungsliste streichen.

Wetter

Bis Mittag wird es überall in Tirol sonnig. Erst danach ziehen Quellwolken auf und einige Regenschauer und Gewitter sind möglich. Die Tageshöchstwerte steigen wieder auf 27 bis 32 Grad.

