TIROL. Am 14. September beginnt in Tirol die Schule. Damit werden aber auch die Öffis in den Stoßzeiten wieder voller. VVT und Land Tirol haben sich auf den Schulstart vorbereitet.

Anpassung an die neue Situation



Mit dem Schulbeginn am 14. September steigt auch das Fahrgastaufkommen in den öffentlichen Verkehrsmitteln in Tirol. Verkehrsverbund Tirol (VVT), Tiroler Verkehrsunternehmen und das Land Tirol haben sich auf den Schulbeginn vorbereitet. Geplant ist, die Situation in den ersten Tagen und Wochen genau zu beobachten. Im Bedarfsfall soll dann möglichst rasch auf die veränderte Situation reagiert werden können. „Überall ist es aber leider nicht möglich zu verstärken, weil die Kapazitäten teilweise schon ausgeschöpft sind und bereits alles fährt, was Räder hat,“ so VVT Geschäftsführer Alexander Jug. Wenn möglich soll in den Öffentlichen Verkehrsmitteln der Mindestabstand zu anderen Fahrgästen eingehalten werden. Mund-Nasen-Schutz muss getragen werden. "Dies gilt auch für alle Schülerinnen und Schüler ab 6 Jahren,“ so Alexander Jug.

Appell an PendlerInnen mit Gleitzeit

„Berufstätige mit Gleitzeit sollten diese nach Möglichkeit auch in Anspruch nehmen und mit früheren oder späteren Kursen fahren, um so den bekannten Verkehrsstoßzeiten in der Früh und am frühen Abend auszuweichen,“ so Mobilitätslandesrätin Landeshauptmannstellvertreterin Ingrid Felipe. Auch jene, die die Öffis in ihrer Freizeit nützen, sollten diese möglichst zu den Randzeiten, beispielsweise am späten Vormittag nützen.

