Reisewarnung im Urlaub

Mit 17. August 2020 gilt für Kroatien eine Reisewarnung. Das heißt, dass nun auch für dieses Land bei der Einreise nach Österreich ein negaiver CPR-Test, der nicht älter als 72 Stunden ist, vorgelegt werden muss. Ansonsten muss dieser Test in Österreich innerhalb von 48 Stunden nachgereicht werden. Bis das Testergebnis vorliegt, ist eine Quarantäne notwendig. Bis 21. August gibt es deshalb die Möglichkeit, einen kostenlosen CPR Test machen zu lassen (Anmeldung rund um die Uhr über die Gesundheitshotline 1450). Man kann davon ausgehen, dass es aufgrund des Coronavirus auch in anderen Ländern zu Reisebeschränkungen kommen wird. Es wird daher empfohlen, sich bei einer Auslandsreise beim Außenministerium registrieren lässt. Dadurch wird man bei einer neuen Reisebeschränkung schneller informiert.

Unterschiede bei Pauschalreisen oder Einzelbuchungen

Es gibt rechtliche Unterschiede zwischen Pauschal- und Individualreisen. Ganz allgemein gilt, dass Pauschalreisen einfach zu handhaben sind, da alle Leistungen inkludiert sind. Man hat nur einen Vertragspartner und der Gerichtsstand ist bei Rechtsstreitigkeiten Österreich. Weiters ist das Recht zu kostenlosen Stornierung bei außergewöhnlichen Umständen wie der aktuellen Lage ist EU-weit einheitlich geregelt. Beginnt beispielsweise eine Pauschalreise in Österreich, gelten auch alle Reisebeschränkungen in und aus Österreich als Stornierungsgrund. Das heißt, diese gelten auch für die aktuellen Reisebeschränkungen für Kroatien. Eine kurzfristige kostenlose Reise-Stornierung ist daher möglich.

Die Rechtslage bei Individualbuchungen ist komplizierter, denn hier zählt jedes einzelne Reisesegment für sich. Bei Hotelbuchungen zählt das Recht des Landes, in dem sich das Hotel befindet – bei rechtlichen Streitigkeiten ist dies auch der Gerichtsstandort. Gleiches gilt für den Gerichtsstandort bei Airlines – hier gilt der Staat, in dem die Airline ihren Sitz hat. Bei einer Nur-Hotel-Buchung in Kroatien gilt kroatisches Recht mit dem Gerichtsstand in Kroatien. Wurde das Hotel jedoch in einem Reisebüro in Österreich gebucht, sieht die Rechtslage wieder anders aus.

Was tun bei aufrechten Verträgen?

Reiseverträge können bei Gefahren und Reiseeinschränkungen kostenlos storniert werden. Entscheidend ist der Zeitpunkt der Stornierung, zu dem diese konkreten Gefahren ersichtlich sein müssen, etwa durch Reisewarnungen oder auch andere seriöse objektive Berichte. Jedoch muss der Konsument die Gefahrenlage im Zweifel selbst beweisen. Aus diesem Grund ist es wichtig, entsprechende Berichte (beispielsweise von der Seite des Außenministeriums www.bmeia.gv.at) zu dokumentieren.

Möglichkeiten bei Pauschalreisen

Storno sobald es ein Reiserisiko gibt: Hat man eine Pauschalreise gebucht, kann man die Entwicklung abwarten und storniert allenfalls kurz vor der geplanten Reise, rund ein bis zwei Wochen vor dem Reisetermin, wenn nachweislich solche Gefahren bestehen. Doch je näher der Reisezeitpunkt rückt, umso höher ist die vertragliche Stornogebühr, um die man dann allenfalls mit dem Veranstalter streiten muss, somit das Kostenrisiko. Der Veranstalter verlangt meist auch zwischenzeitllich die Restzahlung, da der Vertrag ja grundsätzlich aufrecht bleibt. Diese Restzahlung könnte man nur bei kurzfristigen Reisen und wenn die Durchführbarkeit der Reise seriös in Frage zu stellen ist, zurückbehalten, was in der Praxis umstritten und allenfalls vor Gericht auszustreiten ist.

Sofortiges Storno: Man kann sofort stornieren und hierfür die vertragliche Gebühr bezahlen, solange diese noch niedrig ist. Man schafft damit Sicherheit, erkauft diese aber mit der Stornogebühr.

Umbuchchung auf einen späteren Zeitpunkt: Vor diesem rechtlichen Hintergrund ist eine kostenlose Umbuchung auf einen anderen Reisezeitpunkt attraktiv. Dies wäre individuell mit dem Reiseunternehmen zu vereinbaren. Im Normalfall liegt diese Möglichkeit in beiderseitigem Interesse.

Reisewarnung während des Urlaubs: Bei bereits angetretenen Reisen, die wegen der aktuellen Entwicklung abgebrochen werden müssen, hat der Veranstalter für einen Rücktransport zu sorgen und die Kosten der nicht konsumierten Teile der Reise zu erstatten.

Möglichkeiten bei Individualreisen

Im Prinzip gilt das gleiche auch bei Individualreisen. Jedoch entscheidet hier das nationale Recht des Landes, in dem das jeweilige Segment gebucht wurde. Aus diesem Grund sollte man sich schon im Vorfeld beim Unternehmen informieren, ob die Leistung überhaupt erbracht werden könnte und wenn ja welche Stornobedingungen zur Anwendung kämen.

Bei Reiseabbruch müssen sich Urlauber in der Regel selbst um die Rückreise kümmern. Für Erstattungsansprüche hinsichtlich nicht konsumierter Leistungen gilt wiederum das nationale Recht. Viele Länder haben Gesetze erlassen, gemäß denen Erstattungen in Form von Gutscheinen auch gegen den Willen der Reisenden zulässig ist.

Von Reiseunternehmen bereits annullierte Buchungen



Wenn das Reiseunternehmen die Buchungen annulliert, dann ist vom Konsumenten keine Stornierung mehr notwendig. In diesem Fall haben Konsmenten sofortigen Anspruch auf Erstattung aller bereits geleisteten Zahlungen, für die keine Leistungen erbracht wurden. Alternativ kann man wiederum Umbuchung auf einen späteren Zeitpunkt bzw. einen Gutschein akzeptieren.

Bei Pauschalreisen wendet man sich diesbezüglich primär an den Veranstalter für den gesamten Reisepreis. Bei Flügen besteht der Erstattungsanspruch für die Ticketkosten gegenüber der Airline. Zusätzlich zum nationalen Recht kommt hier auch die Fluggastrechte-Verordnung zur Anwendung, was die Durchsetzung in der Praxis, vor allem bei Airlines im Ausland, deutlich erleichtert. Bei reinen Hotel- oder Mietwagenbuchungen sind die Erstattungen von diesen Unternehmen anzufordern, wobei aber das jeweils anwendbare nationale Recht zu beachten ist, in dem sich diese Unternehmen befinden. Wie erwähnt wurden in vielen Ländern Corona-bedingte Gutschein-Gesetze erlassen, die bei Individualreisen zu beachten sind.

Gutscheinangebote – Gewinn für beide Seiten



Handelt es sich um Reisen, die ferner in der Zukunft liegen und gibt es für diesen Zeitpunkt noch keine Informationen über die Gefahrenlage, Reisebeschränkungen usw., dann ist beiden Seiten noch nicht klar, ob die Reise überhaupt stattfinden und allenfalls kostenlos storniert werden kann. In diesem Fall ist eine Umbuchung oder ein Gutschein in der Regel eine für beide Seiten durchaus attraktive Option. Durch diese Gutscheine wird Planungssicherheit geschaffen und keine Seite verliert Geld.

Handelt es sich aber um eine Reise, die bereits wegen der Corona-Krise vom Reiseunternehmen abgesagt wurde, dann haben Kunden einen Rechtsanspruch auf die Erstattung Ihrer Zahlungen, ohne Einschränkungen und Bedingungen. Gleiches gilt bei kurzfristig bevorstehenden Reisen, bei denen nachweislich eine Gefahrenlage und damit ein gesetzliches Recht zur kostenlosen Stornierung besteht.

Praxisprobleme, Lösungen und AK Forderung



In den vergangenen Monaten ergaben sich zahlreiche Probleme und Streitfälle bezüglich des Rechts zur kostenlosen Stornierung von Reisen sowie die Erstattung von Reisezahlungen. Die AK Tirol hat hier mehrfach auch medial an Unternehmen appelliert und zahlreichen Konsumenten zu ihrem Recht verholfen. Es zeichnet sich bereits eine deutliche Besserung der Lage ab, Unternehmen erfüllen zunehmend die rechtlichen Forderungen. Dennoch gibt es einige Fälle, in denen Konsumenten hingehalten oder ihre Ansprüche abgelehnt werden.

AK Präsident Erwin Zangerl fordert deshalb Reiseunternehmen erneut zu Fairness und Rücksicht für die Reisenden auf. Gütliche, rasche, der Rechtslage und Situation entsprechende Lösungen kommen beiden Seiten zugute. Konsumenten reagieren positiv oder negativ auf die jeweiligen Reiseunternehmen, je nachdem ob diese Fälle rechtskonform lösen oder erst gerichtlich zur Erfüllung der Ansprüche gezwungen werden müssen.

Die AK Reiserechtsexpertinnen und -experten helfen und beraten unter Tel. 0800/22 55 22 – 1818 oder per eMail an konsument@ak-tirol.com.

