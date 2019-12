TIROL. Wer zur Silvesternacht noch mobil unterwegs sein aber nicht auf Alkohol verzichten will, ist mit dem VVT gut beraten. Die Serviceportale des VVT informieren nun über alle Verbindungen zum Jahreswechsel.



Der Nightliner bringt einen sicher nach Hause

Innsbruck und Umgebung bietet mehrere Möglichkeiten, ein unvergessliches Berg-Silvester zu erleben, doch wie kommt man anschließend, mit Alkohol intus und doch recht müde, sicher nach Hause? Hier bietet sich die Nacht S-Bahn des VVT an:

Der Nightliner fährt von Innsbruck aus Richtung Unterland um 1:00, 3:00 und 4:00 Uhr. Der erste Regiozug fährt am Neujahrsmorgen um 5:35 ab Innsbruck bis Kufstein. Richtung Oberland kommt man von Innsbruck aus, mit der Nacht S-Bahn um 00:05, 01:50 und 3:50 Uhr bis Landeck-Zams.

Zusätzlich fährt bis Telfs der Regiobus Nightliner N10 um 00:05, 00:45, 01:20, 02:15, 02:35 und 03:20 vom Innsbrucker Hauptbahnhof ab. Der Bus wird auch in Zirl, Pettnau und Oberpettnau halten.

Aus dem Ötztal kommt man mit dem Nightliner raus und das zwischen 0:00 Uhr und 6:00 in der Früh und taleinwärts einmal.

Im Lechtal kommt ebenfalls ein Regiobus Nightliner zum Einsatz. Der 110N fährt in der Silvesternacht zwischen Häselgehr und Warth zweimal.

Am Arlberg verkehren die Nachtbusse 1,2,3,4 und die Linie 8 (Richtung Landeck) ebenfalls mehrmals die Nacht.

Rund um Innsbruck kommen zudem die Regiobus Nightliner zum Einsatz:

N11 (Richtung Grinzens), N12 (Richtung Oberperfuss), N14 (Richtung Tulfes) und N16 (von Schönberg aus Innsbruck kommend mit Umstieg vom 590N Richtung Gries am Brenner) fahren wie an den Wochenenden im laufenden Jahr.

Richtung Absam Eichat verkehrt ein Silvestershuttle: Die Linie 502 fährt von 20:00 bis 23:00 Uhr und von 0:30 bis 4:30 im Halbstundentakt.

Auch die Linie 590 dient als Silvestershuttle (Richtung Neustift im Stubaital) von 21:00 bis 23:00 und von 1:00 bis 4:00 im Stundentakt.

Die Regiobus Nightliner Linien 900N werden in Osttirol verkehren, sowie 901N die beide nach Wochenendfahrplan fahren.

Immer auf dem neuesten Stand mit der App

Wer die neuesten Meldungen über alle Verbindungen und Pünktlichkeit auch in der Silvesternacht dabei haben möchte, kann sich die SmartRide-App aufs Handy laden oder unter fahrplan.vvt.at nachsehen.

Am 31. Dezember sowie dem 1. Jänner ist das Kundencenter des VVT geschlossen.

Mehr News aus Tirol: Nachrichten Tirol