TIROL. Ab 1. Jänner 2020 gilt verschärftes Sektorales LKW-Fahrverbot in Tirol. Dreizehn Gütergruppen von Kufstein/Langkampfen bis Ampass sind nun verboten – Ausnahmen gibt es nur mehr für die neuesten LKW.

Sektorales Fahrverbot wird ab 1. Jänner ausgeweitet



Bisher gibt es beim Sektoralen Fahrverbot acht verbotene Gütergruppen beispielsweise Abfälle, Aushub, oder Rundholz. Ab 1. Jänner 2020 kommt noch der Gütertransport von Papier und Pappe, flüssige Mineralölerzeugnisse, Zement, Kalk und gebrannter Gips, Rohre und Hohlprofile sowie Getreide hinzu. Die dürften künftig nicht mehr mit Fahrzeugen über 7,5 Tonnen auf der A 12 Inntalautobahn zwischen Kufstein/Langkampfen und Ampass transportiert werden. Somit gibt es ab nun insgesamt dreizehn Gütergruppen, für die das Sektorale Fahrverbot gilt. Die bisherige generelle Ausnahme für LKW der Euroklasse VI wird außerdem auf die neuesten Fahrzeuge der Euroklasse VI eingeschränkt. Diese Güter dürfen ab 1. Jänner 2020 nur mehr mit diesen umweltschonenden LKW, Fahrzeugen mit Elektroantrieb oder Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie transportiert werden. Weiters sind diese Produkte vom Fahrverbot befristet für den Ziel- und Quellverkehr auch für ältere LKW-Euroklassen ausgenommen.

Die Grenze der Belastbarkeit ist erreicht

„Die Grenze der Belastbarkeit ist längst erreicht. Ich will nicht tatenlos zusehen, wie Tirol weiterhin überrollt und unsere Luft ständig belastet wird. Gemeinsam mit unseren Rechtsexpertinnen und -experten haben wir daher mit Sektoralem Fahrverbot, Euroklassen-Fahrverbot und Blockabfertigungen einen Maßnahmen-Mix ausgearbeitet, um die Bevölkerung wirksamer vor der LKW-Transit-Lawine zu schützen", so Landeshauptmann Günther Platter. Jedoch sei weiterhin das Ziel die Korridormaut von München bis Verona. Damit wird die Straße für den LKW-Verkehr teurer. Frächter werden dadurch gezwungen, den Transport der Güter auf die Schiene zu verlagern.

Immer noch Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte



Das Sektorale Fahrverbot wird auch von einem Monitoring begleitet. Dieses Monitoring zeigt, dass die Verlagerungswirkung des bestehenden Sektoralen Fahrverbots aufgrund der bisherigen generellen Ausnahme der LKW der Klasse Euro VI und der fortschreitenden Flottenerneuerung überschaubar ist. "Es ist zwar eine stetige Verbesserung der Luftqualität festzustellen, trotz alledem verzeichnen wir mit den schon bisher geltenden LKW-Fahrverboten und dem Luft-100er an den autobahnnahen Messstellen nach wie vor Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte.", so Landeshauptmannstellvertreterin Ingrid Felipe. Aus diesem Grund müssten die Fahrverbote verschäft und weitere Verkehrsbeschränkungen erlassen werden. Nur so könne die Bevölkerung geschützt werden. Mit der Verschärfung des Sektoralen Fahrverbots geht aber auch eine Verbesserung des ROLA-Angebots einer: " „Mit dem verschärften Sektoralen Fahrverbot wird gleichzeitig die ROLA-Hochlaufphase auf der Brennerroute starten. Damit schaffen wir zusätzliche Kapazitäten für einen klimafreundlicheren Transport auf der Schiene.“, so Ingrid Felipe. Mit dieser Maßnahme sollen bis Ende 2020 insgesamt 400.000 LKW pro Jahr auf die Schiene verlagert werden können.

Neue Fahrzeuge vom Sektoralen Fahrverbot ausgenommen



Neuere Schwerfahrzeuge haben ein besseres Emissionsverhalten als ältere LKW. Aus diesem Grund soll auch ein Anreiz für Unternehmen geschaffen werden, auf die bessere Technologie umzurüsten. Daher bleiben LKW der Euroklasse VI, die ab dem 1. September 2018 erstmalig zugelassen wurden, vom ausgenommen. Ebenso bleibt der Ziel- und Quellverkehr mit einer zeitlich gestaffelten Bindung an bestimmte Euroklassen vom Fahrverbot ausgenommen. So sind LKW der Euroklasse IV ab 1. Jänner 2020 und LKW der Euroklasse V ab 1. Jänner 2023 vom Fahrverbot auch im Ziel- und Quellverkehr betroffen.

Jene „Zone“, für die die Ausnahmen gelten, wird zum Teil befristet bis 31. Dezember 2020 in Ost-West-Richtung nach Bludenz und Feldkirch und nach Graubünden und Liechtenstein ausgeweitet, um eine vorübergehende stärkere Betroffenheit einzelner Regionen von diesen Fahrverboten zu berücksichtigen.

Factbox für das neue Sektorale LKW-Fahrverbot ab 1. Jänner 2020:

Güterklassen, für die das Sektorale Fahrverbot betroffen sind



bisherige Verbote

alle Abfälle, die im Europäischen Abfallverzeichnis aufgenommen sind

Steine, Erden und Aushub

Rundholz und Kork

Kraftfahrzeuge der Ober- und Untergruppen L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, M1, M2 und N1 im Sinn des § 3 Abs. 1 des Kraftfahrgesetzes 1967

Nichteisen- und Eisenerze

Stahl, ausgenommen Bewehrungs- und Konstruktionsstahl für die Belieferung von Baustellen

Marmor und Travertin

Fliesen (keramisch)

Zusätzliche Verbote ab 1. Jänner 2020

Papier und Pappe

flüssige Mineralölerzeugnisse

Zement, Kalk und gebrannter Gips

Rohre und Hohlprofile

Getreide

