TIROL. Die Stimmen, dass der Wolf eine Gefahr für die Almwirtschaft darstellt, werden immer lauter. Darunter auch der SPÖ Tirol Landesparteivorsitzende Dornauer, der eine Abschussfreigabe fordert. Schon längst sei der Wolf in Tirol angekommen und die Tiroler Bauern und ihre Tiere würden komplett allein gelassen. Gemäßigter will man in der FPÖ Tirol das Problem angehen: Man möchte den EU-Schutzstatus des Wolfes hinterfragen und ortet die Schuld der aktuellen Situation auch bei der Tiroler ÖVP.

"So kann es nicht weitergehen"

Für den SPÖ Tirol-Chef reicht es nun endgültig in Sachen "Wolf in Tirol". Die landwirtschaftlich und touristisch genutzten Gebiete müssten ausgewiesen und vor allem "wolfsfrei" gehalten werden, denn so wie jetzt "kann es nicht weitergehen". Damit spricht sich Dornauer klar und deutlich für eine sofortige Abschussfreigabe von Wölfen in Tirol aus.

In den Augen Dornauers würden die Tiroler Bauern mit ihren Tieren allein gelassen, da von der Landesregierung nur "vollmundige Ankündigungen" zu vernehmen sind. Aktuell laufen tatsächlich viele Gespräche statt Handlungen, wie man mit der Wolfsproblematik in Tirol umgeht.

Für Dornauer ist die Sache eindeutig:

"Abschussfreigabe in landwirtschaftlich und touristisch genutzten Gebieten“,

wird von ihm als Handlung gefordert. Er fürchtet vor allem, dass der Wolf künftig auch auf Wanderwegen und in Wäldern herumstreifen würde, statt "nur" gerissene Schafe zurück zu lassen.

Dornauers Theorie nach, würde das Tier durch den "jagdlichen Druck" wieder in entlegenere Gebiete zurückgedrängt und von Nutztierherden ferngehalten werden.

Kein friedliches Nebeneinander mit Wolf

Ähnlich sieht man es in den Reihen der FPÖ Tirol. In den Augen Abwerzgers kann es kein friedliches Miteinander mit dem Beutegreifer geben. Schuld an der aktuell "lähmenden" Situation sei der EU-Schutzstatus des Wolfs, laut den Statuten steht das Tier nämlich unter Naturschutz, ein Abschuss wäre illegal.

Aber auch die ÖVP wird von Abwerzger harsch kritisiert. Diese würde ein "doppeltes Spiel" spielen, denn auf Landesebene griff man angeblich ebenso gerne so schnell wie möglich zur Flinte wie SPÖ-Dornauer und auf EU-Ebene würde man sich für den Schutz des Tieres und der Wiederansiedelung des Wolfes in wolfsfreien Gebieten stark machen – so der Vorwurf Abwerzgers.

Auf den ersten Blick gemäßigter geht FPÖ-Abwerzger an die Problematik und fordert eine Hinterfragung des bestehenden Schutzstatus des Wolfes in Europa. Allerdings könnte eine mögliche Konsequenz der Hinterfragung wohl eine Abschussfreigabe sein, so wäre man wieder beim Lösungsansatz der SPÖ Tirol.

