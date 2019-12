TIROL. Mit den Geldern aus dem Gemeindeausgleichsfonds (GAF) werden wichtige kommunale Infrastrukturvorhaben der Tiroler Gemeinden und Gemeindeverbände mitfinanziert.

Mit den Geldern aus dem Gemeindeausgleichsfonds (GAF) werden wichtige kommunale Infrastrukturvorhaben der Tiroler Gemeinden und Gemeindeverbände mitfinanziert. Dazu zählen baulichen Neuerungen an Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen bis hin zur Erhaltung der Straßen, Wege und Brücken. Im Jahr 2019 wurden dafür den Gemeinden rund 113 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. „Für den Erhalt unserer lebenswerten Heimat ist die Attraktivität der einzelnen Gemeinden und Regionen in Tirol von großer Bedeutung. Das Land unterstützt die Gemeinden bei der Umsetzung von wichtigen Vorhaben bestmöglich und ist stets um eine enge Partnerschaft bemüht – denn auch die Gemeinden sind unverzichtbare Partner für das Land Tirol.", so Landesrat Johannes Tratter. Die Gelder des GAF helfen den Gemeinden bei der Verwirklichung wesentlicher Infrastrukturvorhaben.

Ausgaben für Bildung und Kinderbetreuung



Rund 31,5 Millionen Euro wurden für den Neu-, Zu- und Umbau von öffentlichen Schulen sowie von öffentlichen Kinderbetreuungseinrichtungen bereitgestellt.

„Zeitgemäße Bildungs- und Betreuungseinrichtungen sind ein zentraler Faktor für die Entwicklung unseres Landes. Mit den Beiträgen aus dem GAF unterstützen wir die Gemeinden bei der Errichtung, Sanierung und Betreuung dieser Einrichtungen.“ (Johannes Tratter)

Ausgaben für Verkehrsinfrastruktur, Abwasser und Wasserverorgung



Für die Sanierung von Straßen, Wegen und Brücken wurden 20,2 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Weitere geförderte Maßnahmen der Gemeinden betrafen beispielsweise die Abwasserbeseitigung sowie die Wasserversorgung. Hierzu wurden rund 6 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. "Damit kommen die Gelder direkt bei der Bevölkerung an und schaffen einen deutlichen Mehrwert vor Ort. Mit einer funktionierenden und hochwertigen Infrastruktur in den Gemeinden wirken wir der Landflucht entgegen und stärken die regionalen Strukturen in Tirol“, so Johannes Tratter.

Zahlen und Fakten – Bedarfszuweisungen 2019

Bezirk Innsbruck: 10,08 Millionen Euro

Bezirk Innsbruck-Land: 23,82 Millionen Euro

Bezirk Imst: 9,43 Millionen Euro

Bezirk Kitzbühel: 7,16 Millionen Euro

Bezirk Kufstein: 10,58 Millionen Euro

Bezirk Landeck: 8,48 Millionen Euro

Bezirk Lienz: 13,55 Millionen Euro

Bezirk Reutte: 9,05 Millionen Euro

Bezirk Schwaz: 15,87 Millionen Euro

Außerdem landesweite Förderung des Baus von öffentlichen Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen: 5,04 Millionen Euro

Gesamt: 113,06 Millionen Euro

