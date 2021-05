TIROL. In den Augen der Landesregierenden bleiben die Blockabfertigungen weiterhin eine unverzichtbare Maßnahme. Allein innerhalb der letzten Wochen konnten durch die Dosierungen Verkehrskollapse im Inntal verhindert werden, so LH Platter und LHStvin Felipe.



Positive Bilanz zu Pfingst-Verkehr

Durch die Einreise-Erleichterungen und die Öffnungen in Österreich kam es selbstverständlich zu Pfingsten zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen auf den Tiroler Straßen. Trotzdem ziehen LH Günther Platter und Verkehrsreferentin LHStvin Ingrid Felipe eine positive Bilanz, zumindest was die Blockabfertigungen angeht.

"Besonders verkehrsintensiv war [...] der Dienstag nach Pfingsten mit einem bis zu 30km langen Rückstau auf der deutschen Autobahn",

erläutern Platter und Felipe. Durch die fünf Blockabfertigungen bei Kufstein-Nord, die zwischen Freitag vergangener Woche (21. Mai) und heute (27. Mai) durchgeführt wurden, sei es aber gelungen, einen Verkehrskollaps im Inntal zu verhindern und die Verkehrs- und Versorgungssicherheit im Land aufrechtzuerhalten.

Schwerverkehr nicht durch Corona gebremst

Nicht alles stand still während der Lockdowns, schon gar nicht der Schwerverkehr. Dieser hat im April diesen Jahres sogar noch zugenommen, im Vergleich zum Rekordjahr in 2019.

"Weil die Grenze der Belastbarkeit für Mensch, Natur und Infrastruktur längst überschritten ist, hält Tirol sowohl an den Blockabfertigungen als auch an den anderen verkehrsbeschränkenden Maßnahmen fest",

so LH Platter und LHStvin Felipe über den zunehmenden Schwerverkehr und die daraus gezogenen Maßnahmen.

Bis jetzt hat man 16 von den beanschlagten 19 Blockabfertigungs-Tagen im ersten Halbjahr 2021 durchgeführt. Es folgen noch Blockabfertigungen rund um Fronleichnam am 31. Mai, am 1. Juni und am 4. Juni.

Für das zweite Halbjahr 2021 wurden 16 Tage definiert, an denen der LKW-Verkehr auf der A12 Inntalautobahn bei Kufstein-Nord blockweise abgefertigt wird. Insgesamt sind 35 Dosiertage für 2021 geplant.

Die bisher festgelegten Dosiertage fürs zweite Halbjahr 2021.

