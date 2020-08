TIROL. Jüngst kam es zu einem tragischen Fund in Telfs: ein 13-jähriges Mädchen wurde Tod in ihrer Wohnung aufgefunden. Als Todesursache wird eine Suchtmittelintoxikation vermutet, man muss allerdings noch die toxikologische Untersuchung abwarten. Für die FPÖ Tirol steht jedoch jetzt schon fest, dass es in Tirol ein massives Drogenproblem gibt, dem man nicht länger zuwarten könne.



Drogenopfer immer jünger

Nicht nur der jüngste mögliche Drogentod der 13-Jährigen in Telfs gibt dem Tiroler FPÖ-Landesparteiobmann Abwerzger Grund zur Sorgen, es gab auch in den vergangenen Jahren immer wieder dokumentierte Fälle von Drogenopfern, die immer jünger werden.

Zwar konnte in Abwerzgers Augen die Situation zwischenzeitliche verbessert werden, da man ein gutes gemeinsames Engagement mit der grünen Soziallandesrätin Fischer auf die Beine gestellt habe, doch trotzdem fordert der FPÖ-Landesparteiobmann eine Statistik, "worin auch der neuartige, bzw. geänderte Drogenkonsum im Fokus steht."

Neues Suchtkonzept, oder Auflösung der AG-Sucht

Für Abwerzger muss nun endgültig ein neues Suchtkonzept her. Seit fast zwei Jahren beschäftige sich die AG-Sucht des Landes Tirol mit einer Adaptierung des Suchtkonzeptes, doch noch immer liege kein neues Konzept vor, kritisiert der FPÖ Tirol Politiker.

"Entweder es kommt rasch ein neues Suchtkonzept, oder die AG-Sucht soll sich auflösen“,

so die Forderung.

Doch auch eine Sonderkommission der Polizei wäre nötig, um Dealer, die Drogen an Kinder und Jugendliche verkaufen, rasch gefasst werden.

Mehr zum Thema auf meinbezirk.at:

Mädchen in Telfs tot aufgefunden: Todesursache noch unklar

Mehr News aus Tirol: Nachrichten Tirol