TIROL. Gesundheit am Arbeitsplatz sollte nicht nur in Zeiten des Coronavirus ein Thema sein, mahnt der Arbeitssprecher und Landtagsabgeordnete der neuen SPÖ Tirol Wohlgemuth. Er fordert eine Erweiterung der Anerkennungsliste von Berufskrankheiten.



Mehr Gesundheit am Arbeitsplatz

Zwar ist es in Zeiten des Coronavirus ein sehr aktuelles Thema, doch eigentlich sollte die Gesundheit der Kolleginnen und Kollegen am Arbeitsplatz immer ein Thema sein, mahnt SPÖ Tirol-Wohlgemuth.

Nicht immer geht es um eine akute Viruserkrankung und Grippewellen, so Wohlgemuth und erläutert weiter:

„In Österreich sterben pro Jahr über 1.800 Menschen an arbeitsbedingten Krebserkrankungen. Psychische Erkrankungen aufgrund von Arbeitsbedingungen und Arbeitsbelastung steigen rasant an. Trotzdem werden diese Erkrankungen in vielen Fällen nicht als Berufskrankheiten anerkannt - das muss sich ändern.“

Erweiterung der Anerkennungsliste von Berufskrankheiten

SPÖ-Wohlgemuht spricht sich für eine Erweiterung der Anerkennungsliste von Berufskrankheiten aus. Zudem sollte es eine transparente wissenschaftliche Forschung aus diesem Gebiet geben. Die Gesundheit sollte in keinem Fall für einen Job geopfert werden müssen, das muss die Politik sicherstellen, so Wohlgemuth.

