Die Entscheidung, den Lockdown bis 7. Februar zu verlängern, wurde nach mehreren Besprechungen in Wien mit der Bundesregierung, den Landeshauptleuten und den Experten im Einvernehmen getroffen.

Wie siehst du die Verlängerung des Lockdowns?

TIROL. Alle Experten haben dringend zur Verlängerung geraten, weil die Zahl der täglichen Neuinfektionen immer noch zu hoch ist, durch die Ausbreitung der Virusmutationen eine erhöhte Ansteckungsgefahr besteht und weil die Entwicklung auch in anderen Ländern wie etwa in Deutschland in dieselbe Richtung geht.

LH Günther Platter zur Lockdownverlängerung"Ich hätte mir für die Bevölkerung Signale der Zuversicht und Öffnung gewünscht und habe größtes Verständnis dafür, dass niemand mehr das Wort Lockdown hören kann und will. Es nutzt aber leider nix, wir müssen uns weiterhin einschränken und uns mit diesen harten Maßnahmen abfinden. Es ist absolut nachvollziehbar, dass insbesondere die Wirtschaft keine Freude damit hat, wenn der Handel nicht öffnen kann. Auch für die Gastronomie und die Beherbergungsbetriebe ist es äußerst schmerzhaft, dass vorerst keine Öffnung möglich ist und erst Mitte Februar eine Entscheidung getroffen werden kann, wie es im März weitergeht."

Ungewissheit beendet?

Zumindest wurde nun die Ungewissheit von einer Woche zur anderen beendet und Klarheit für die Betriebe geschaffen. Platter weiter: "Mir war es sehr wichtig, dass die Tirolerinnen und Tiroler weiterhin Bewegungsmöglichkeiten im Freien haben. Eine gute Nachricht ist daher, dass Skifahren, Langlaufen, Rodeln und Wandern keine Einschränkungen erfahren. Diese Entscheidung lässt sich auch dadurch erklären, dass es keine Hinweise auf irgendwelche Cluster gibt, die durch das Skifahren entstanden wären. Sonst würde Tirol auch nicht die niedrigste Inzidenzzahl aller Bundesländer aufweisen."

Platter bedankte sich in diesem Zusammenhang bei den Seilbahnunternehmern, die ihre Anlagen geöffnet halten. "



Dass sie aufgrund der geringen Auslastung nur einen eingeschränkten Betrieb fahren, ist absolut verständlich und nachvollziehbar.“

