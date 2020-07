TIROL. In der Hochphase der Pandemie wurden unsere Pflegekräfte als Helden gefeiert, jetzt erhalten sie eine Einmalprämie von 500 Euro. In den Augen der SPÖ Tirol Landtagsabgeordneten und Pflegesprecherin eine nette Geste aber auch nicht mehr. Eine echt Aufwertung des Pflegeberufs lässt bis heute auf sich warten, kritisiert Hagsteiner.



Wo bleibt die Wertschätzung für Pflegeberufe?

Ohne die qualifizierten Pflegekräfte in Tirol hätte die Gesellschaft die Höchstphase der Pandemie nicht so gut überstanden, das ist ganz klar. Frankreich hat aus dieser Zeit gelernt und kündigte kürzlich eine Gehaltserhöhung bei den Pflegeberufen an. Dass Tirol lediglich eine Einmalprämie von 500 Euro ausgibt, ist in den Augen der Sozialdemokratin Hagsteiner keine richtige Wertschätzung.

MitarbeiterInnen in den Gesundheits- und Pflegeberufen bekommen 500 Euro-Bonus

Schon seit Jahren fordere die neue SPÖ Tirol eine faire Bezahlung im Pflegebereich. Spätestens nach den letzten Monaten, dürfe einer entsprechenden Wertschätzung des Pflegepersonals nichts mehr im Wege stehen, so Hagsteiner.

„Weil die wichtige Arbeit für die Gesellschaft nicht nur einmal, sondern immer unsere Anerkennung verdient."

Mehr News aus Tirol: Nachrichten Tirol