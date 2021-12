TIROL. "Tirol gurgelt" ist mit über 10.000 Anmeldungen gestartet. 8.100 Testkits wurden bereits abgeholt und 1.150 Testungen durchgeführt.

In sieben Bezirken ist "Tirol gurgelt" gestartet

Bereits in sieben Bezirken ist "Tirol gurgelt" angelaufen: in Imst, Kitzbühel, Kufstein, Landeck, Lienz, Reutte und Schwaz. In den Bezirken Innsbruck-Land und Innsbruck-Stadt können die PCR-Gurgeltests ab Freitag abgeholt werden. Seit Montag kann man sich für "Tirol gurgelt" anmelden: ÜBer 10.000 Anmeldungen wurden bereits verzeichnet. Rund 8.100 Testkits wurden seit Bezugsmöglichkeit am Mittwoch bei zahlreichen Filialen von MiniM und Baguette von MPREIS sowie in Filialen von Eurospar, Interspar und SPAR bis dato abgeholt (mehr dazu). Von den abgeholten Testkids wurden bereits 1.150 Tests durchgeführt.

Insgesamt gibt es 352 Partner-Standorte für die kostenlosen PCR-Gurgeltests. Für den Anfang wurden 200.000 Testkits bestellt.

Zahlreiche PCR-Testmöglichkeiten in Tirol

In Tirol hat man nun neben den PCR-Gurgeltests die Möglichkeit, sich in zahlreichen Testzentren, Sreeningstraßen und der Testung in Apotheken auf das Coronavirus testen zu lassen.

"Mit "Tirol gurgelt" haben wir ein flächendeckendes Angebot geschaffen, um allen Personen, die in Tirol wohnen oder sich in Tirol aufhalten, ein niederschwelliges und vor allem zeitsparendes Testen zu ermöglichen.“ (Gesundheitslandesrätin Annette Leja)

Weiters appelliert die Gesundheitslandesrätin, sich regelmäßig testen zu lassen, denn dies sei hilfreich, um das Virus an seiner Zirkulation unter uns zu hindern und damit die Pandemie zu bekämpfen.

Eine Übersicht aller Abhol- bzw. Rückgabestationen der PCR-Gurgeltests sind unter www.tiroltestet.at einsehbar.

So funktioniert der PCR-Gurgeltest

Online registrieren, PCR-Gurgeltest bei einem von insgesamt über 350 Standorten in Tirol abholen, Test zuhause durchführen, Gurgeltest abgeben, Test-Ergebnis per E-Mail erhalten: Das ist das Konzept der ab dieser Woche in Tirol startenden PCR-Gurgeltests. Ab

„Wichtig ist zu wissen, dass in Tirol ausschließlich die in Tirol ausgegebenen PCR-Gurgeltests analysiert werden können – nicht von einem anderen Bundesland. Außerdem ist es unabdingbar, den QR-Code am Teströhrchen anzubringen und zu scannen bzw. den Bar-Code einzugeben. Ansonsten ist es nicht möglich, den Gurgeltest einer Person zuzuordnen und damit wird auch kein Testergebnis übermittelt.“ (Elmar Rizzoli, Leiter des Einsatzstabes des Landes)

Alle weiteren Informationen zu "Tirol gurgelt"

Alle weiteren Informationen zu "Tirol gurgelt" finden sich unter www.tiroltestet.at. Hier werden unter anderem folgende Fragen beantwortet

Wann kann ich mir wieder neue Tests abholen?

Kann ich meine persönlichen Daten im Nachhinein ändern?

Darüber hinaus steht sowohl eine Schritt-für-Schritt-Anleitung als auch ein Erklärfilm für einen reibungslosen Ablauf zur Verfügung und es sind alle Standorte für die Abholung der Testkits ersichtlich. Sollten noch Fragen offen sein, steht die Hotline des Landes unter 0800 80 80 30 telefonisch zur Verfügung.

