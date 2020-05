TIROL. Das Transitforum schickte einen offenen Brief an die Tiroler Landesregierung. Thema des Briefes: Lärmschutzoffensive auf Tirols Gemeinde-, Landes- und Bundesstraßen: "Lärmvirus bekämpfen anstatt Lärmverursacher zu schützen."

Offener Brief an die Tiroler Landesregierung



Am 11. Mai schickte das Transitforum einen offenen Brief an die Tirler Landesregierung und den Tiroler Landtag. Thema das Briefes ist die längstüberfällige Lärmschutzoffensive auf Tirols Straßen.

Die wichtigsten Punkte der Forderung

Reduktion der Lärmschwellengrenzwerte : auf „gesundheitsrelevante Werte“ laut der Tabelle „Lärmschwellengrenzwerte für die Alpenrepublik Österreich“ sowie der besonderen Lärmsituation im „Vergleich Gebirgsland versus Flachland“

: auf „gesundheitsrelevante Werte“ laut der Tabelle „Lärmschwellengrenzwerte für die Alpenrepublik Österreich“ sowie der besonderen Lärmsituation im „Vergleich Gebirgsland versus Flachland“ Anwendung des Verursacherprinzips : bei der Finanzierung der Kosten für technischen Lärmschutz durch Aufnahme in die Landesverfassung und in Folge in die Dienstanweisung „Lärmschutz Straße“

: bei der Finanzierung der Kosten für technischen Lärmschutz durch Aufnahme in die Landesverfassung und in Folge in die Dienstanweisung „Lärmschutz Straße“ Gleichstellung des Straßenlärms : mit privaten oder betrieblichen Lärmverursachern nach dem Gleichbehandlungsgrundsatz in der Finanzierung von Lärmschutz

: mit privaten oder betrieblichen Lärmverursachern nach dem Gleichbehandlungsgrundsatz in der Finanzierung von Lärmschutz Aufnahme aller Straßen in die Umgebungslärmkarten : da derzeit nur Straßen mit mindestens 3 Mill. Kfz Jahresfrequenz berücksichtigt werden; damit wird bspw. sogar dort „Ruhe“ vorgetäuscht, wo täglich (!) Tausende Motorräder ganze Regionen verlärmen

: da derzeit nur Straßen mit mindestens 3 Mill. Kfz Jahresfrequenz berücksichtigt werden; damit wird bspw. sogar dort „Ruhe“ vorgetäuscht, wo täglich (!) Tausende Motorräder ganze Regionen verlärmen Umfassende Erhebung der volkswirtschaftlichen Kosten und Lasten: des Verkehrslärms in Bezug auf Gesundheit, private und betriebliche Entwertung von Liegenschaften sowie privaten und öffentlichen Förderungen in Tourismusregionen etc.

