TIROL. Seit Ende November gibt es die App des Landes Tirol. Bereits 30.000 Downloads gab es im ersten Monat.

Land Tirol App: 30.000 Downloads im ersten Monat

Seit 24. November gibt es die Land Tirol App offiziell. Seit damals wurde die App 30.000 Mal auf ein Smartphone geladen. „Dieser erste Erfolg bestätigt uns im eingeschlagenen Weg, den Bürgerinnen und Bürgern noch schneller und auf direktem Weg wichtige Informationen zur Verfügung zu stellen. Ich freue mich, dass das Angebot so gut angenommen wird. Und es gibt bereits konkrete Pläne, die App noch weiter auszubauen.", so Landeshauptmann Günther Platter. Bisher gab es auch viele Rückmeldungen aus der Bevölkerung. Dieses Feedback sei wichtig, so Günther Platter, denn dieses Projekt lebe auch von den Wünschen und Ideen der NutzerInnen. "Alle Rückmeldungen werden sorgfältig auf ihre Einbindungsmöglichkeit geprüft und wenn möglich entsprechend berücksichtigt.“

Aktualisierung der Land Tirol App

Die Land Tirol App wird laufend aktualisiert. Das nächste Update ist für Februar 2020 geplant. Es sollen künftig die Webcams entlang der Felbertauernstraße der Felbertauernstraßen AG in die App eingebaut werden – dies auf Wunsch vieler TirolerInnen. Bisher kann in der App auf alle alle 130 Verkehrswebcams des Landesstraßennetzes – etwa der Fernpassstraße oder der Zillertalstraße – zugegriffen werden.

Bisher wurden sieben Push-Nachrichten versandt

Ein besonderes Angebot der Land Tirol App sind die Push-Nachrichten. Diese Push-Nachrichten informieren die Tiroler Bevölkerung über verschiedene wichtige Ereignisse in Tirol. Bisher wurden sieben Nachrichten versendet bespielsweise über das leichte Erdbeben in Silz, die Sperre der Bahnstrecke in Osttirol bis Ende Jänner, die DNA-Bestätigung des Wolfsrisses ins Fiss oder die Totalsperre der B182 Brennerstraße aufgrund von Sanierungsarbeiten.

„Unser Ziel ist es, die Bevölkerung bestmöglich zu informieren. Push-Nachrichten werden vonseiten des Landes sehr sorgsam versendet. Die App-Nutzerinnen und -Nutzer können sich darauf verlassen, dass wir ihnen nur dann Informationen direkt mit Nachricht auf das Handy senden, wenn ein Ereignis etwa im Krisen- und Katastrophenfall die entsprechende Tragweite oder besondere Bedeutsamkeit aufweist."

Tirol ist Vorreiter bei der App

Da die App des Landes Tirol ein großer Erfolg ist, sind auch andere Bundesländer auf diese Handyanwendung aufmerksam geworden. Tirol sei hier Vorreiter in der digitalen und unmittelbaren Kommunikation mit unseren Bürgerinnen und Bürgern, so Günther Platter. Der Landeshauptmann lädt auch alle anderen BürgerInnen ein, diese App auf das Smartphone zu laden und somit stet über aktuelle Entwicklungen in Tirol informiert zu werden.

