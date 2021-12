Heute und morgen steht im Tiroler Landtag das Doppelbudget für 2022 und 2023 zur Debatte. Die ÖVP, die Grünen und die SPÖ werden zustimmen. Es wird eine heftige Debatte erwartet.

TIROL. Landeshauptmann und Finanzreferent Günther Platter startete die Debatte traditionell mit seiner Budgetrede. „Bereits vor zwei Jahren habe ich von einer schwierige Budgeterstellung gesprochen. Heute weiß ich, was die Steigerung von schwierig bedeutet. Es sind außergewöhnlicher Bedingungen, unter denen das Budget entstanden ist. Das Budget, das nun vorliegt, ist ein sehr solides Doppelbudget, um der Krise entgegensteuern und um der Verantwortung gerecht zu werden, die wir für das Land tragen“, so Platter.

Die Umstände zwingen die Regierung, vom eisernen Budgetkurs abzugehen, der Schuldenstand erhöht sich bis zum 31.12. 2023 auf 997 Mio. Euro. Das bedeutet 1.312 Euro Prokopfverschulden.

„In wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist Schuldenmachen legitim, wir haben acht Jahre lang ein ausgeglichenes Budget beschlossen, darum haben wir auch heute noch die niedrigste Prokopfverschuldung in Österreich",

so Platter. Der Sparkurs der vergangenen Jahre verschaffe Tirol einen guten Startvorteil. „Trotzdem gibt es berechtigte Fragen, wie geht es weiter?“, sagt Platter.

Zur Pandemie: „Der Lockdown war jetzt ein Wellenbrecher, das Problem löst er aber nicht. Lösen wird es nur die Impfung. Aussichtslos ist der Teufelskreis von Coronawelle und Lockdown, an der Impfung geht kein Weg vorbei, darum kommt die Impfpflicht, mit der ich persönlich aber keine Freude habe.“

Wie geht es mit der Wirtschaft weiter? „Die Öffnungen waren enorm wichtig, die Wirtschaft braucht Planbarkeit und muss arbeiten.“ In der Wirtschaft herrsche vorsichtiger Optimismus aber keine Euphorie.

Gesellschaft und Klimaschutz

Wie geht es in der Gesellschaft weiter? „Das friedliche Zusammenleben bleibt oberstes Ziel. Eine demokratische Gesellschaft hält unterschiedliche Meinungen aus, nun gilt es gesellschaftlich zusammenhalten und sich nicht durch Populismus auseinandertreiben zu lassen“, fordert Platter.

Auch habe die Politik Fehler gemacht und die Impfpflicht werde Ängste verursachen. „Hier braucht es Aufklärung und es darf nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern mit der ausgestreckten Hand auf Meinungsverschiedenheiten zugegangen werden.“

In Richtung FPÖ sagt Platter: „Mit Halbwahrheiten, mit Eskalation und schlussendlich mit Gewalt, auch gegen gegen medizinisches Personal, ist für mich eine rote Linie überschritten worden.“

Viel Raum im vorliegenden Budget hat der Klimaschutz. „Bei allem, was wir tun gilt es, die sozialen Bedürfnisse und den Klimaschutz in Tirol zu vereinbaren. Zum Klimaschutz gehört auch die Energiewende und da setzen wir auf die die Wasserkraft, die saubere und nachhaltige Energie produziert“, sagt der Landeshauptmann.

Kein Wunschkonzert

Das Budget sei kein Sparbudget und auch kein Wunschkonzert, aber ein verlässliches Zahlenkonstrukt, um durch die Krise zu kommen. „Die dunklen Wolken am Coronahimmel, bringen uns vom Kurs ab, ab 2024 werden wir wieder zum gewohnt ausgeglichen Budget zurückkehren.“

Die neuen Schulden will Platter in zehn Jahren wieder bezahlt haben. Platter:



„Ich habe ein sehr gutes Gefühl für dieses Doppelbudget, denn wir haben unseren Blick auf die nächsten Generationen gerichtet. Es wird eine gute Zukunft für unsere Kinder und Enkelkinder. Aber diese hängt davon ab, was wir hier und jetzt entscheiden.“

Ökologische Erneuerung



"Das ist die gute Nachricht an alle Tirolerinnen und Tiroler heute: Das Tiroler Landesbudget bleibt dabei ein Budget des sozialen Zusammenhalts und der ökologischen Erneuerung. Der Landeshaushalt garantiert Absicherung und ermöglicht Zukunftschancen. Wir stärken den Sozialbereich und treiben die ökologische Erneuerung voran, mit Stabilität und Zusammenhalt. Diese Botschaft soll heute hinausgehen: Wir können Corona bekämpfen, wir können ökologisch umsteuern und wir können den sozialen Zusammenhalt sichern, und zwar gleichzeitig. Und wir können die Tirolerinnen und Tiroler auf diesem Weg mitnehmen. Unser Landesbudget steht verlässlich für die notwendigen Aufgaben zur Verfügung und gibt Sicherheit. Mit Stabilität und Zusammenhalt", sagt der grüne Klubobmann Gebi Mair zum neuen Landesbudget.

NEOS Sparstift



„Dieses Doppelbudget ist nicht sinnvoll!“, argumentiert NEOS-Klubchef Dominik Oberhofer das „Nein!“ der NEOS im Tiroler Landtag: „Wir wissen nicht mal was im Jänner und Feber los sein wird, planen aber schon 24 Monate in die Zukunft. Dieses Budget wird nicht halten und die Verschuldung über die budgetierten 980 Millionen Euro hinausgehen, prophezeit Oberhofer. Drastisch sei für Oberhofer die immer höher werdende Inflation zu beurteilen. Dabei nimmt er auch die Tiroler Landesregierung in die Verantwortung: „Die Tiroler haben die niedrigsten Löhne und leiden aber unter den höchsten Wohn- und Lebenserhaltungskosten sowie der höchsten Abgabenquote in ganz Österreich. Hier muss endlich gegengesteuert werden!“

Oberhofer setzt Sparstift an: „



Man könnte locker 150 Millionen einsparen, ohne dass es wirklich auffällt, somit die Tiroler Bevölkerung von der Wiege bis zur Bahre jährlich pro Kopf mit 220 Euro entlasten und einen Teil der Inflationskosten damit abfedern.“

SPÖ: Zustimmung

„Wenn die Tiroler Sozialdemokratie dem Doppelbudget des Landes Tirol fdie Zustimmung erteilt, dann machen wir das, weil wir der festen Überzeugung sind, dass wir den Weg aus dieser unsäglichen Krise nur gemeinsam schaffen“, erklärte der Tiroler SPÖ-Chef und Klubobmann Georg Dornauer.

Dornauer weiter: „Wir brauchen heute mehr denn je eine Politik des Ausgleichs, des gesellschaftlichen Zusammenhalts, eine Politik, die das solidarische Prinzip in den Mittelpunkt ihres Handels stellt.“ Diese Zustimmung sei allerdings kein „Blankocheck“, wie Dornauer in aller Deutlichkeit klarstellte.



"An der Bewältigung dieser Herausforderungen werden wir die heutige Absichtserklärung messen und als stärkste Oppositionspartei auch kontrollieren.“

Insofern bezeichnete Dornauer das „Ja“ der SPÖ zum Budget als klaren Auftrag an den Landeshauptmann Günther Platter und die Mitglieder der schwarz-grünen Landesregierung. „Diese in Zahlen gegossene Politik ist jetzt umzusetzen - zum Wohle der Menschen in unserem Land, um Arbeitsplätze zu sichern und den Wirtschaftsstandort nachhaltig zu stärken.“

Weitere Nachrichten aus Tirol findet ihr hier: