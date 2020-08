TIROL. Die Coronakrise trifft auch die österreichischen Gemeinden hart. Laut dem KDZ - Zentrum für Verwaltungsforschung verlieren die Gemeinden durch entfallene Kommunalsteuern und Rückgänge bei den Abgabenertragsanteilen rund zwei Milliarden Euro. Laut SPÖ Tirol Dornauer erhalten die Kommunen seitens der Bundesregierung gerade einmal die Hälfte als Entschädigung. Für den Landesparteivorsitzenden bedarf es "echte Hilfe" für die Gemeinden.



AUA wird den Gemeinden vorgezogen?

Dass den Gemeinden eine Milliarde Euro – für fast 9 Millionen Menschen – zugeteilt wird, die AUA allerdings mit 700 Millionen gespeist wird, ist für SPÖ Tirol-Dornauer ein Unding.

"Da stimmen die Relationen und Prioritäten dieser Regierung einfach nicht – das ist ein Hilflosenpaket, statt echter Hilfe“,

so der Landesparteivorsitzende erzürnt.

Dabei würden die Gemeinden in Österreich einen unschätzbaren Wert und eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe übernehmen. Sie sind der konjunktureller Wirtschaftsmotor in den Regionen, vor Ort und wären eine zentrale Säule für den erfolgreichen Neustart in Österreich.

„Wir brauchen in den Gemeinden finanziellen Spielraum, um investieren und gestalten zu können - auch und vor allem, um in unserem politischen Wirkungsbereich jenen Mut vorzuleben, den wir in allen Branchen in den kommenden Jahren brauchen werden."

Dazu fordert die SPÖ Tirol eine 100-prozentige Entschädigung für den entstandenen Einnahmeentfall.

Für Tirol hieße das, dass die 279 Tiroler Kommunen 150 Millionen Euro als Sofortmaßnahme erhalten müssten.

