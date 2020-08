TIROL. Kürzlich kündigte die Landesregierung Beschränkungen im Après-Ski an, als Corona-Maßnahmen für die kommenden Wintersaison. Eine reine "Augenwischerei", wenn es nach Liste Fritz-LA Sint geht. Kern des Problems würde Massentourismus bleiben, der Tourismus müsse grundlegend neu aufgestellt werden.



Wintersaison mit Beschränkungen retten?

Die Beschränkungen für die Après-Ski-Lokale in der Wintersaison 2020/21 werden nicht reichen, um die Saison zu retten, urteilt Liste Fritz-Sint.

„Der Tourismus braucht ein größeres Vordenken und Umdenken, mutige Entscheidungen und klare Leitlinien zur Orientierung",

so die Vorstellungen des Landtagsabgeordneten. Man müsse die Coronakrise als Anlass nehmen, um dem sich mit dem Massentourismus in Tirol kritisch auseinanderzusetzen.

Da wäre zum einen das große Thema Verkehr, der mit den vielen Touristen jedes Jahr ansteigt. Alternativen zum touristischen PKW-Verkehr fehlen, laut Sint, weitgehend.

Doch auch der "Ausverkauf der Heimat", also die immer weitere Erschließung der Berge, die die Natur- und den Umweltschutz gefährdet, gehen mit dem Massentourismus einher.

"Platter und Co. hoffen, sich irgendwie über den Winter retten zu können und dem Massentourismus ehestmöglich wieder Tür und Tor öffnen zu können",

bilanziert Sint zu den Beschränkungen im Après-Ski.

Tiroler Glaubwürdigkeit in Gefahr?

Für die Liste Fritz steht jetzt die Tiroler Glaubwürdigkeit auf dem Spiel. Der Tiroler Tourismus und die Politik müssen jetzt beweisen, dass es ihnen nicht um Profitgier, sondern um die Gesundheit der Menschen geht.

„Die Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus beschränkt sich nicht nur auf Après-Ski-Lokale. Was ist beim Anstehen zum Skilift? Was ist mit der Liftgondel? Was ist mit dem Hotel, was mit dem Wellnessbereich und was mit der Hotelbar? Wer wird die Beschränkungen in Après-Ski-Lokalen überhaupt kontrollieren?",

gibt LA Sint zu bedenken.

