TIROL. Die Rolle und die Aufgabe des unter der türkis-blauen Regierung entstandenen Standortanwaltes, wird einmal mehr von den Grünen Tirol in Frage gestellt. Für Grüne Umweltsprecher Mair spricht die "offenkundige Vermischung der Aufgaben von Standortanwalt und Wirtschaftskammer" klar für sich, genauso wie die bisherige "magere Bilanz".



Kosten für Umweltverfahren

Aktueller Streitpunkt ist der Vorschlag der Tiroler Wirtschaftskammer, Umweltorganisationen an den Kosten von Umweltverfahren zu beteiligen. Die Tiroler Wirtschaftskammer würde sich auch nicht an den Folgekosten von Wirtschaftsprojekten beteiligen, kontert der Tiroler Grüne Gebi Mair.

Zusätzlich erscheint der Posten des Standortanwaltes in Mairs Augen immer fragwürdiger:

"Angesichts der offenkundigen Vermischung der Aufgaben von Standortanwalt und Wirtschaftskammer und der mehr als mageren Bilanz müsse man einmal mehr die Rolle und Aufgabe des unter türkis-blau erfundenen Standortanwaltes hinterfragen."

Wenn es schon einen Standortanwalt in Tirol gibt, so sollte dieser auch den ganzen Standort im Blick haben, so Mair. Aktuell wären allerdings nur Einzelinteressen von Projektwerbern im Fokus, so der Vorwurf der Tiroler Grünen.

Den Landesumweltanwalt abzuschaffen wie vom Standortanwalt gefordert, komme für Mair deshalb überhaupt nicht in Frage.

