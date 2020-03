TIROL. Seit einiger Zeit arbeitet das Land Tirol daran, den Pflegeberuf aufzuwerten. Dafür wurden bereits einige Initiativen umgesetzt, wie es LR Tilg gemeinsam mit dem Tiroler Gemeindeverbandspräsidenten Ernst Schöpf und dem neuen Vizebürgermeister und Vertreter der Stadt Innsbruck Johannes Anzengruber stolz erklärt. Schon jetzt merke man eine Veränderung und eine Aufwertung des Pflegeberufs in Tirol.



Bilanz für den Standort Tirol

Bereits seit 2012 läuft der Strukturplan Pflege, von dem man inzwischen eine Bilanz für den Standort Tirol ziehen kann. Durch den Ausbau der mobilen und stationären Pflege sowie durch das Paket für Pflegepersonal hätte man einige Schritte in die richtige Richtung getan. Der Pflegeberuf konnte zudem durch verbesserte Arbeitsbedingungen und ein aufgewertetes Image attraktiver werden. Damit spielt Tilg auch auf des neue einheitliche Gehaltsschema an, nach dem Motto: "Gleiches Geld für gleiche Arbeit".

Unterstützung erhielt das Land bei seinen Umsetzungen durch den Masterplan der Bundesregierung.

Momentan wird auch eine erhöhte Durchlässigkeit mit den Sozialbetreuungsberufen geprüft und für den Wiedereinstieg in die Pflege werden neue Implacementstiftungen angedacht. Dem Grundsatz einer Forcierung der „Pflege daheim vor stationär“ kommt hohen Stellenwert zu, genauso wie der besseren Vereinbarkeit von Pflege und Beruf.

Pflegeausbildung modernisiert

Eine weitere Vorzeigemaßnahme in Tirol ist die modernisierte Pflegeausbildung. In Kooperation mit dem Ausbildungszentrum West für Gesundheitsberufe AZW wird an der Ferrarischule in Innsbruck eine dreijährige Fachschule für Sozialberufe mit dem Schwerpunkt Gesundheit und Pflege ab Herbst 2020 angeboten.

„Bereits im Alter von 15 Jahren können an einem Gesundheitsberuf Interessierte Jugendliche diese Schule besuchen und werden zu PflegeassistentInnen ausgebildet",

erläutert LR Tilg.

