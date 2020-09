TIROL. Seit Freitag 4. September ist die Corona-Ampel aktiv. Kritik an dieser Ampel kommt von der SPÖ Tirol: Die Ampel sei rechtlich nicht verbindlich und führe zu mehr Unsicherheit bei Veranstaltungen.

Mit der Corona-Ampel soll künftig die Lage in den einzelnen Bundesländern und Bezirken eingeschätzt werden, worauf in Folge auch notwendige Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus gesetzt werden sollen. Kritik an der Corona-Ampel kommt von Georg Dornauer, Landesparteivorsitzender und Klubobmann der SPÖ Tirol: Die rechtliche Verbindlichkeit der Ampel sei nicht gegeben, die Maßnahmen seien unklar und nach wie vor unterschiedlich (auch in Bezirken gleicher Farbe) und für Veranstaltungen herrsche nun noch mehr Unsicherheit als zuvor.

Wettbewerb zwischen Bezirken und Ländern

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) betonte zu Beginn der Präsentation der Corona-Ampel in einer Pressekonferenz, es sein nun ein Wettbewerb unter den Ländern ausgerufen. Denn bisher gäbe es unterschiedliche Geschwindigkeiten beiden Testungen und beim Contact-Tracing. Durch die Ampel würde man sehen, dass jene, die noch nicht so weit fortgeschritten seien, auch aufholen könnten.

Georg Dornauer kritisiert diesen eigenartigen Wettbewerb zwischen Bezirken und Ländern: man solle Klarheit für die Bevölkerung schaffen und an einem Strang ziehen.

„Das Corona-Quartett Kurz, Kogler, Anschober und Nehammer hat in den letzten Monaten eine beeindruckende Fragezeichenproduktionsstätte aufgebaut, und nicht nur unsere Verfassungsjuristen verwirrt: Unseren Ländern, Bezirken und Gemeinden gibt diese Bundesregierung nicht die notwendige Planungssicherheit, die sie brauchen – von unseren Bürgerinnen und Bürgern ganz zu schweigen.“ (Georg Dornauer)

Corona-Ampel – türkis-grünes Entertainmentsystem

Georg Dornauer sieht in der Corona-Ampel eine weitere Möglichkeit der wöchentlichen Auftritte der türkis-grünen Bundesregierung: „Schon die wochenlange Ankündigung und die Inszenierung der neuen Vier-Farben-Lehre haben gezeigt: Die Corona-Ampel ist nichts als ein türkis-grünes Entertainmentsystem." Nun würden die ÖsterreicherInnen alle sieben Tage ein paar Empfehlungen bekommen, dabei bräuchte es in Österreich jetzt eigentlich eine entschlossene Gesundheitspolitik und soziale Sicherheit.

