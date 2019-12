Die Zufriedenheit in Tirol mit Schwarz-Grün ist erneut gestiegen.

TIROL. Das Interesse der Tiroler an der Politik steigt weiter. Waren 2018 noch 28 Prozent „sehr an Politik interessiert“, ist der Wert 2019 auf 31 Prozent gestiegen. Und immerhin noch weitere 41 Prozent sind „ziemlich“ am Politgeschehen in Tirol interessiert. Dabei fällt auf, dass Männer mehr Interesse zeigen als Frauen und auch sind die Menschen zwischen 35 und 55 sind neugieriger auf die Politik. Am interessiertesten ist mit 47 Prozent die grüne Wählerschicht.

Insgesamt aber hat das Interesse an der Landespolitik leicht abgenommen. Bei 50 Prozent ist es gleichgeblieben, bei 30 Prozent hat es zugenommen (2018: 36 Prozent) und bei 20 Prozent ist das Interesse sinkend.

Gutes Zeugnis

„Wie zufrieden sind Sie mit der schwarz-grünen Landesregierung?“ Eine Frage mit möglicher Brisanz. Doch Platter, Felipe und Co. können aufatmen. Denn im Vergleich zum Vorjahr ist die Zufriedenheit weiter gestiegen. So sind 12 Prozent mit der Arbeit der Regierung „sehr zufrieden“ (2018: 7 Prozent), 54 Prozent sind „ziemlich zufrieden“ (2018: 56 Prozent).

"Gar nicht zufrieden“ sind heuer lediglich 6 Prozent und 26 Prozent sind „weniger zufrieden“ (2018: noch 29 Prozent). ÖVP-Wähler zeigen mit 22 Prozent und Grüne mit 20 Prozent eine deutlich erhöhte Zufriedenheit mit der Landesregierung und Männer sind zufriedener als Frauen (16:9 Prozent Männer:Frauen mit „sehr zufrieden“).

Landesentwicklung gleich

Wie entwickelte sich das Land Tirol durch die Landespolitik im Jahr 2019 und wie viel ist weitergegangen? „Sehr viel“ meinen 3 Prozent, „ziemlich viel“ immerhin 48 Prozent. Auch hier sind die Männer in der Bewertung deutlich freundlicher (51 Männer, 45 Frauen).

Aber: Für 42 Prozent ist „weniger weitergegangen“ und für sechs Prozent rein „gar nichts“. Damit liegen die Einschätzungen der TirolerInnen annähernd im selben Bereich wie 2018. „Die Tiroler Landesregierung arbeitet offensichtlich kontinuierlich mit zufriedenstellendem Tempo, dafür gibt es auch von der Hälfte der Tiroler eine gute Bewertung“, erklärt Anton Leinschitz.

Die Erwartungshaltung an die Regierung hat sich leicht verbessert. Für 46 Prozent sind die Erwartungen erfüllt (2018: 42 Prozent) und nur mehr für 44 Prozent nicht erfüllt (2018 noch 50 Prozent). Bei den ÖVP-Wählern und bei den Grün-Wählern ist dieser Wert erwartungsgemäß deutlich höher (66 und 63 Prozent).

Große Herausforderungen

Der Transitverkehr ist weiterhin für die Politik in Tirol die größte Herausforderung. Gleich 46 Prozent sehen das so (2018: 40 Prozent). „In den Ergebnissen der Umfrage wird eines deutlich: Die Transitfrage brennt immer mehr unter den Nägeln der Tiroler und muss gelöst werden“, analysiert Leinschitz.