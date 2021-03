worLd WATER day ~~~ DURST LÖSCHEN ~~~ am welt~WASSER~tag ~~~ zum FRÜHLiNGsbeginn

der SONNEN@BRUNNEN wurde vor genau 30 jahren 1991 am WASSERFALL in iMST TiroL

durch die kreativität des FEUER~KÜNSTLER und galeristen gebhard schatz errichtet !

- das innovativen aLpeil TRINK~WASSER~KRAFTWERK der stadtwerke imst - wurde künstlerisch ins zentrum nach imst-mitte transformiert . das wurde damals von bürgermeister manfred krismer und stadtwerke direktor gebi mantl voll und ganz befürwortet.

die geschichte vom AUFGANG der SONNE in der abend-dämmerung repräsentiert die ENERGiE

die dieses visionär nachhaltige projekt zum nutzen der imsterinnen und imster generiert...

"DIESES ENERGIE SYMBOL über dem malchbach-wasserfall ist nicht mehr wegzudenken und

erinnert an die intelligente nutzung der wasserkraft" sagte ernst+santer als direktor der stadtwerke und obmann der imster brunnen gemeinschaft am weltwassertag 2011

"GLÜCK AUF für eine grechte wasserverteilung auf unserem planeten . es wäre genug für alle da !" sagt ID gebhard schatz im namen der imster~BRUNNEN~GEMEINSCHAFT heute