Ich wollte eins mal klarstellen das es nicht so ist wie manche das darstellen.

Istrien hätte mann von der Reisewarnung ausnehmen können.

Da hier weniger Fälle sind als in Tirol.

In Italien hat mann auch Abgrenzungen gemacht.

Wir waren im größten Campingplatz in Umag.

Jeder hielt Abstand.... aber das war garnicht notwendig weil fast nichts los war.

Somit weiß ich nicht wo diese Leute diese Fotos her haben mit den Menschen Ansammlungen.

Hier ein paar Fotos vom Campingplatz und vom Hauptplatz von Umag um am 13.08.2020 um ca.18:30 Uhr.