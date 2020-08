Lange mussten sich die Nachwuchs Triathleten gedulden, aber jetzt war es wieder soweit, die erste Station des „ASVÖ Euregio Kinder Triathlon Zug 2020“ konnte unter strengen COVID-19 Auflagen und Vorgaben seitens des Triathlonverband Tirol in Thiersee durchgeführt werden.

„Es war nicht nur für die Kinder und Jugendlichen eine große Freude endlich in dieser Saison bei einem Wettkampf starten zu können, sondern auch beim Veranstalter und dem Verband eine Wohltat wieder Triathlon Wettkampfluft schnuppern zu dürfen. Ein ganz großes LOB unserem Nachwuchs, die sich ohne Probleme nicht nur an die Maskenpflicht, sondern auch an alle anderen Vorgaben in Bezug auf die neuen Triathlon Corona Vorgaben hielten!“ so ein sichtlich erfreuter Präsident Julius Skamen vor Ort.

„Leider mussten wir heuer ja schon die Kinder Bewerbe in Kufstein, Innsbruck, Kitzbühel, Walchsee und Hopfgarten Corona bedingt absagen. Darum ist die Freude umso größer dass wir den Bewerb in Thiersee, sowie die Bewerbe in Predazzo (13.9.2020) und Brannenburg (18.10.2020) noch durchführen können.“ informiert die engagierte Zugkoordinatorin Renate Freisinger.



Thiersee Triathlon 2020 - Tiroler Meisterschaft Triathlon - Ergebnisliste

Schüler E

Männlich

1. Westerwelle Madu Peter (Make It Happen) 06:29

2. Unterweger Felix ( Tri & Run Thiersee) 07:05

3. Prömer Alexander ( Tri & Run Thiersee) 07:36

Weiblich

1. Hauser Laura (TriTeam SC Leutasch) 07:14

2. Juffinger Mariella (Tri & Run Thiersee) 07:47

Schüler D

Männlich

1. Unterweger Maximilian (Tri & Run Thiersee) 10:27

2. Prömer Manuel (Tri & Run Thiersee) 10:29

3. Thaler Noah ( Tri & Run Thiersee) 10:30

Schüler C

Männlich

1. Brandauer Marius (Make It Happen) 15:05

2. Rass Thomas (Triathlonverein Kitzbühel) 15:21

3. Huys Tamino (Make It Happen) 15:57

Weiblich

1. Grüner Nina (Triathlonverein Kitzbühel) 14:43

2. Schatz Sofia (TriTeam SC Leutasch) 17:32

3. Hauser Hannah (TriTeam SC Leutasch) 20:00

Schüler B

Männlich

1. Kaindl Jelle (Wave Tri Team TS Wörgl) 24:11

2. Jenewein Luis (SKITRI ZIRL) 25:24

Weiblich

1. Grüner Viktoria (Triathlonverein Kitzbühel) 26:47

2. Pirchmoser Melissa (TRI-X-KUFSTEIN) 27:32

3. Thaler Tamina (TRI-X-KUFSTEIN) 28:22

Schüler A

Männlich

1. Fill Leo (SKITRI ZIRL) 37:35

2. Freisinger Simon (TRI-X-KUFSTEIN) 37:59

3. Barnaby Sellers (Make It Happen) 39:10

Weiblich

1. Huys Tabea (Make It Happen) 39:58

2. Mitterer Anna (Wave Tri Team TS Wörgl) 43:27

3. Leenhouts Mijntje (TriTeam SC Leutasch) 53:13

TIROLER MEISTERSCHAFT – Sprintdistanz

Männlich

1. Feuersinger Samuel ( Wave Tri Team TS Wörgl) 1:05:36

2. Freisinger Matthias (TRI-X-KUFSTEIN) 1:07:01

3. Felbar Jonas (SKITRI ZIRL) 1:07:59

Weiblich

1. Moser Theresa (RC Figaro Sparkasse Lienz) 1:13:05

2. Wiestner Lisa ( 1. TTC Innsbruck) 1:15:10

3. Vesely Teresa (1. TTC Innsbruck) 1:16:24