TIROL. Auch in diesem Jahr wird der Tiroler Equal Pension Day begangen. Er markiert jenen Tag, an dem Männer bereits so viel Pension auf ihrem Konto haben, wie Frauen erst bis Jahresende erhalten haben werden. Die Pensionsversicherungs-Jahresstatistik hat für Tirol dieses Jahr den 20. Juli als Equal Pension Day errechnet (Gesamtösterreich 30. Juli).



44,6 Prozent weniger Pension für Frauen

Drückt man das errechnete Datum des 20. Juli 2020 für den Equal Pension Day in Tirol in Zahlen aus, dann sind dies 44,6 Prozent weniger Pension für Frauen bzw. erhalten sie 163 Tage des Jahres kein Geld, so Frauenlandesrätin Gabriele Fischer.

Den Grund für diesen großen Unterschied sieht Fischer immer noch in der Rolle der Frau, wenn es um die Familiengründung geht. In den allermeisten Fällen reduzieren Frauen nach der Geburt des Kindes ihre Arbeitszeiten.

„Genau zu diesem Zeitpunkt beginnt das geschlechtsspezifische Lohngefälle. Und das hat drastische Folgen für die finanzielle Situation von Frauen und ihren späteren Pensionsanspruch“,

stellt LRin Fischer klar.

So zum Beispiel die drohende Altersarmut für Frauen über 65 Jahren, die laut Statistik Austria bei 29 Prozent liegt. Bei Männern der gleichen Altersgruppe liegt die Armutsgefährdung bei 15 Prozent.

Noch dramatischer wird die Situation für Frauen nach einer Trennung. Denn die soziale Schlechterstellung beginnt oft mit einer Scheidung und den daraus steigenden Kosten im Single-Haushalt. Jene Frauen finden meistens auch schwerer einen Job, da sie sich lange Zeit um den Haushalt und die Kinder gekümmert haben.

Finanzielle Unabhängigkeit?

Das Ziel Fischers ist es, Frauen schon in jungen Jahren die Folgen von Teilzeitarbeit und traditioneller Rollenverteilung zu verdeutlichen.

"Eine steigende Anzahl an Mädchen erkennet nicht die Notwendigkeit einer fundierten Ausbildung, sondern verlässt sich darauf, zu heiraten und von den Einkünften des Ehemannes zu leben."

Doch statt diesen Plänen zu folgen, sollten sich Frauen lieber darauf konzentrieren, finanziell unabhängig zu werden.

Eine Möglichkeit der besseren Absicherung für Frauen ist das Pensionssplitting. Damit können diejenigen ihre Pension aufbessern, die wegen jahrelanger Hauptverantwortung in der Kinderbetreuung eine geringe Pension zu erwarten haben. Dabei wird die Pension jenes Elternteils, der vorwiegend Erwerbsarbeit geleistet hat, zu dem Elternteil auf das Pensionskonto umgeschichtet, der unbezahlt Familienarbeit geleistet hat.

Online Frauenberatung

Das Land Tirol finanziert unter anderem die Online Frauenberatung, bei der sich Frauen und Mädchen zum Beispiel über Existenzsicherung beraten lassen können.

Die Webseite ist übersichtlich und einfach zu bedienenden. Beibehalten wurden die für ratsuchende Frauen wichtigen Features: kostenlos, vertraulich, datensicher und rasch erfolgt eine Rückmeldung werktags innerhalb von 48 Stunden.

