Josef Hackl, Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft, heute in unserer Serie "Wir für Tirols Wirtschaft".

Die Corona-Pandemie hat den Tourismus und Freizeitwirtschaft am härtesten getroffen. Wie geht es der Branche gute zwei Monate nach der Wiederöffnung?

Josef Hackl: "Unterschiedlich. Die Ferienhotellerie funktioniert wieder gut, ebenso die erstklassigen Wellnessbetriebe. Die Stadthotels sind noch relativ schwach gebucht, aber der Besuch von Gästen, auch aus dem Umland, zieht jetzt in der Ferienzeit auch wieder an. Für August und September bin ich durchaus optimistisch. Vorausgesetzt, es kommt keine zweite Corona-Welle. Das hängt auch von den Hygienemaßnahmen in den einzelnen Betrieben ab, hier sind wir sehr gefordert. Aber einen generellen weiteren Lockdown kann ich mir nicht mehr vorstellen, dann würde es eher dramatisch. Und solange kein Cluster ausbricht, ist auch die Maskenpflicht so wie sie jetzt wieder verordnet wurde, passend."

Wie sehen Sie die kommende Wintersaison? Und speziell für Nachtklubs, Aprés-Ski-Bars oder Discos?

"Das ist ein ganz großes Thema, auch bei uns in der Kammer. Es wird fieberhaft nach einer Lösung gesucht, auch mit der Politik. Aber man muss ehrlich sein, es werden einige solche Betriebe, die ausschließlich auf Aprés-Ski setzen, vor einer noch größeren Herausforderung stehen. Es ist uns aber bewusst, dass übervolle Bars nicht möglich sind. Und es ist eine sensible Frage, weil Tirol hier international in der Auslage steht. Für die Saison bin ich zuversichtlich, die Buchungslage ist nicht schlecht. Im städtischen Bereich fehlt die Internationalität und die Kongressveranstaltungen. Die Mehrwertsteuersenkung ist eine sehr große Hilfe der Politik, nur sollte diese bis 1. Mai 2021 verlängert werden."

Gerade Tourismus fehlen Mitarbeiter. Viele Mitarbeiter. Ändert sich das durch Corona?

"Kurzfristig vielleicht, aber längerfristig werden wir weiter gute Mitarbeiter suchen. Wenn wir die Mitarbeiterstände des vergangenen Jahres halten können, wären wir zufrieden. Auch die Kurzarbeit in der Gastronomie hat geholfen, Arbeitsplätze zu erhalten. Generell bleibt aber die Mitarbeitersuche in den kommenden Jahren im Tourismus die große Herausforderung."

Aber wollen viele Nachkommen im Tourismus überhaupt noch den Betrieb übernehmen?

"In den kommenden Jahren stehen in Tirol etwa 1.200 Betriebsübergaben an. Wir sind dabei, Verhandlungen über die ausufernde Bürokratie bei der Übergabe an die Nachfolge zu verringern. Natürlich muss die betriebliche Sicherheit gegeben sein. Wenn ich die vergangenen zehn Jahre nicht investiert habe, wird es zwangsläufig die Nachfolge treffen. Und dann wird auch die Übergab eher schwierig werden. Das sind auch die Problembetriebe der Zukunft."

Was würden Sie jungen Gastronomen raten, die sich erwägen, selbstständig zu machen?

"Es braucht natürlich eine fundierte Ausbildung und ein gewisses Maß an Kapital, denn die Bank wird nicht das gesamte Kapital finanzieren. Nicht zu lange zuzuwarten und am besten mit einer Partnerin oder einem Partner, die hinter dem Projekt stehen. Und es braucht ein Konzept, das innovativ und zeitgemäß ist."

Die AK kritisiert wiederholt die hohen Preise, speziell in der Gastronomie in Tirol, auch der Blick über den Brenner erfreut öfters das Börserl.

"Das ist ganz unterschiedlich. Betriebe, die großteils regional einkaufen und im Betrieb einsetzen, die haben höhere Gestehungspreise. Und der Konsument ist bereit, hier mehr zu bezahlen. Auch sind unterschiedliche Steuersätze dafür verantwortlich und die Situation in den Betrieben wie Mitarbeiter oder die Qualität ausschlaggebend für die Preisgestaltung."

Sie werden im Herbst Ihr Amt in jüngere Hände legen. Wie hat sich der Tiroler Tourismus und Freizeitwirtschaft sowie die Tiroler Gastronomie in den Jahren ihrer Obmannschaft verändert?

"Die Verjüngung in der Sparte ist gut und notwendig. Ich habe 23 Jahre als Funktionär gearbeitet, das sollte reichen. Im Tiroler Tourismus hat es nie einen Stillstand gegeben, es ist ein unglaublicher Qualitätssprung passiert, weil durch die Unternehmer viel investiert wurde. Dass es der richtige Weg ist und war, beweisen die erfolgreichen Zahlen. Und nach Corona wird der Tiroler Tourismus weiter ein erfolgreicher Weg und eine notwendige Branche für Tirol sein."